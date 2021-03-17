Горняк22: Новый порядок выплат на детей затронет около 87 тыс. получателей из Алтайского края

Накануне на аппаратном совещании в региональном правительстве министр краевой соцзащиты Наталья Оськина проинформировала о новом порядке начисления выплат на детей. По предварительным данным, в повышенном размере выплату получат порядка 75 тыс. граждан.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи.

«Предоставление выплаты на детей от трех до семи лет — это достаточно резонансный документ. Он затрагивает интересы порядка 87 тысяч получателей. В ближайшее время Министерством труда и социальной защиты РФ будут пояснены правила предоставления данных выплат», – отметила министр.

Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на детей, который установлен на дату обращения. В Алтайском крае в 2021 году суммы выплат составят 5 305,5, 7 958,25 или 10 611 рублей соответственно.

Как объяснила министр, 50% регионального прожиточного минимума на детей принимается за базовый размер. Если при выплате в этом размере среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае доход не достигнет прожиточного минимума, то тогда выплата будет уже 100%.

Перерасчет будет производиться на основании заявлений граждан, которые надо подать после 1 апреля 2021 года.

По предварительной оценке, в повышенном размере выплата будет предоставлена порядка 75 тысячам граждан.

Новая мера социальной поддержки введена в России с 1 июня 2020 года. На 12 марта 2021 года в Алтайском крае ежемесячные выплаты предоставлены 87 109 гражданам на 109 080 детей на общую сумму 6,5 млрд рублей. В 2021 году семьям выплачено порядка 1 млрд рублей.

Алтайская правда