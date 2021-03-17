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Общество

Горняк22: В Барнауле посыпают песком тротуары, остановки и пешеходные переходы

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Ежедневно в Барнауле посыпают песком пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется подходам к пешеходным переходам, остановкам и лестницам.  

Активно посыпка ведется на тротуарах. Она производится как механизированным способом, так и вручную – в узких и труднодоступных  местах . Кроме того рабочие удаляют наледь с помощью ломов и лопат.

16 марта работы осуществлялись на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Комсомольском, по улицам Воровского, Союза Республик, Советской, Юрина, Г.Исакова, сообщает пресс-служба городской мэрии. Удалялась наледь на путепроводе в районе Нового рынка, очищались подходы к пешеходным переходам по улицам Лазурная, А.Петрова и других.

МБУ «Автодорстрой» просит пешеходов быть осторожными, передвигаясь по скользким тротуарам, с пониманием относиться к работе технике. По всем вопросам, связанным с очисткой и посыпкой,  можно обращаться по телефону диспетчерской службы предприятия 504–360.

Барнаул 

Алтайская правда

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