Горняк22: В Барнауле посыпают песком тротуары, остановки и пешеходные переходы

Ежедневно в Барнауле посыпают песком пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется подходам к пешеходным переходам, остановкам и лестницам.

Активно посыпка ведется на тротуарах. Она производится как механизированным способом, так и вручную – в узких и труднодоступных местах . Кроме того рабочие удаляют наледь с помощью ломов и лопат.

16 марта работы осуществлялись на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Комсомольском, по улицам Воровского, Союза Республик, Советской, Юрина, Г.Исакова, сообщает пресс-служба городской мэрии. Удалялась наледь на путепроводе в районе Нового рынка, очищались подходы к пешеходным переходам по улицам Лазурная, А.Петрова и других.

МБУ «Автодорстрой» просит пешеходов быть осторожными, передвигаясь по скользким тротуарам, с пониманием относиться к работе технике. По всем вопросам, связанным с очисткой и посыпкой, можно обращаться по телефону диспетчерской службы предприятия 504–360.

Барнаул

Алтайская правда