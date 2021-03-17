Горняк22: Главный уролог Алтайского края награжден орденом Почета

Орденом Почета награжден известный специалист в области урологии и андрологии Алтайского края Александр Неймарк. Он удостоен этой высокой награды за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

При участии главного уролога СибФО и Алтайского края, профессора, заслуженного врача РФ Александра Неймарка была организована и открыта кафедра урологии и нефрологии Алтайского медуниверситета. На протяжении долгого времени она была единственной подобного профиля в медицинских вузах Сибири.

Также благодаря содействию Александра Неймарка во всех городах региона была создана сеть межрайонных урологических отделений.

Александр Израилевич способствовал появлению новых методов лечения. Он стал создателем научной школы по разработке проблем урологии. Им подготовлено 12 докторов и 62 кандидата медицинских наук. Неймарк — автор более 800 научных работ, получил 24 патента на изобретения. Через его клиническую ординатуру подготовлено 135 врачей-урологов.

Фото: Алтайский медуниверситет

Алтайская правда