ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Главный уролог Алтайского края награжден орденом Почета

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Орденом Почета награжден известный специалист в области урологии и андрологии Алтайского края Александр Неймарк. Он удостоен этой высокой награды за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

При участии главного уролога СибФО и Алтайского края, профессора, заслуженного врача РФ Александра Неймарка была организована и открыта кафедра урологии и нефрологии Алтайского медуниверситета. На протяжении долгого времени она была единственной подобного профиля в медицинских вузах Сибири.

Также благодаря содействию Александра Неймарка во всех городах региона была создана сеть межрайонных урологических отделений.

Александр Израилевич способствовал появлению новых методов лечения. Он стал создателем научной школы по разработке проблем урологии. Им подготовлено 12 докторов и 62 кандидата медицинских наук. Неймарк  — автор более 800 научных работ, получил 24 патента на изобретения. Через его клиническую ординатуру подготовлено 135 врачей-урологов.

Фото: Алтайский медуниверситет

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

Мар 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar