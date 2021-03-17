Горняк22: Народный календарь. Что нужно сделать 17 марта

17 марта в народном календаре отмечается День Герасима-грачевника. Церковь чтит память святых Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. В народе Герасима величали Грачевником за возвращение грачей из теплых стран. Их прилет символизировал наступление весны.

В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на дворе», «Увидел грача – весну встречай». Если эти птицы прилетали до 17 марта, люди считали, что год будет неурожайный и голодный.

По поведению грачей определяли, какая будет весна: «Коли грачи прямо на старые гнезда летят — весна будет дружная, полая вода сбежит вся разом». Поведение грачей служило для крестьян посевным календарем. Если птицы садились на гнезда, через неделю можно было выходить в поле.

Обычно грачи летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха. Поэтому, действительно, если они прилетают и сразу берутся починять свои гнезда, весна будет скорой. А если, посидев на гнездах, снова взлетают, еще несколько дней продержатся холода.

Считалось, что, если испечь из ржаного кислого теста «грачей», тепло придет быстрее. Глазки птичке можно сделать из изюминок, а хвостик надрезать ножом, чтобы получились перышки.

Люди верили, что именно в этот день можно изгнать из дома кикимору. Это одна из разновидностей домового. Ее представляли в виде карлика или маленькой неестественно худой женщины. Говорили, что голова у нее с наперсток, а тело как соломинка. Также кикимора безобразна и неряшлива. Кикимора много пакостила: стучала вьюшкой в печи, путала пряжу, била горшки.

Чтобы от нее избавиться, в дом приглашали знахаря. Он осматривал все углы, обметал печь, что-то шептал. Вернуться кикимора могла только осенью, после отлета грачей.

Алтайская правда