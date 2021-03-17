Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Главным фактором, сподвигающим жителей России вакцинироваться от коронавируса, стал страх за свое здоровье. Это следует из данных опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.

Вариант «устал бояться за свое здоровье» выбрали 41,5–45% респондентов (опрос проходил в ВК и Telegram, поэтому его результаты несколько разнятся). Вторым по популярности ответом стало желание россиян путешествовать без ограничений – его выбрали 39–42,5%. Ещё 11–15% заявили, что хотят повидаться с родственниками или друзьями.

Интересно, что значимым фактором стало доверие к отечественным вакцинам. Этот вариант ответа выбрали 29–34% опрошенных.

Опрос проходил с 12 по 15 марта 2021 года. В нем участвовали 4066 человек.

Алтайская правда