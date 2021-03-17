Горняк22: Роспотребнадзор назвал причину вспышки инфекции в 128-й школе Барнаула

Роспотребнадзор установил причину вспышки заболевания в барнаульской школе № 128, где старшеклассники на прошлой неделе массово пожаловались на недомогание, тошноту и рвоту. С понедельника в учебное заведении возобновились занятия.

По данным лабораторных исследований, у педагогов и детей обнаружен ротавирус и норовирус. Кстати, обе эти инфекции имеют практически одинаковые симптомы. Они проявляются высокой температурой, выраженной интоксикацией, слабостью, болями в животе, вздутием, жидким стулом, тошнотой, многократной рвотой. Отличить их могут только специалисты после соответствующих анализов.

Сейчас специалисты Управления регионального Управления Роспотребнадзора ведут контроль за проведением профилактических мероприятий в школе. Здесь проведена дезинфекция на пищеблоке и местах общего пользования с контролем ее качества. Также обработаны кулеры.

В учебном заведении усилен контроль за текущей уборкой мест общего пользования, соблюдением правил личной гигиены детьми, режимом проветривания и обеззараживания воздуха в классах и рекреациях, организацией питьевого режима.

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, уже здоровы.

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Барнаул

Алтайская правда