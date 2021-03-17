Горняк22: Каникулы в школах Барнаула начнутся с 22 марта

Весенние школьные каникулы в Барнауле начнутся с понедельника 22 марта и продлятся неделю. А с 29 марта в школах начнется четвертая, заключительная, учебная четверть. Учебный год завершится 1 июня.

Как рассказали в мэрии, на время каникул для детей запланированы различные мероприятия. Они будут проходить как очно, так и в дистанционном режиме.

Например, ученики примут участие в Международном фестивале творческих коллективов. Также школьники посетят краевые конференции, марафоны, спортивные соревнования, сборы и мастер-классы, городские конкурсы и олимпиады.

Помимо того, каждая образовательная организация проведет свои мероприятия. В школах запланированы виртуальные экскурсии, выезды, интерактивные занятия, акции, викторины, конкурсы чтецов, спортивные игры и т.д.

Барнаул

Алтайская правда