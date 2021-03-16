Горняк22: В Алтайском крае органы власти подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

В Алтайском крае 100% органов исполнительной власти и местного самоуправления подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Работа по запуску цифровой платформы обратной связи началась в ноябре 2020 года.

По данным Министерства цифрового развития и связи региона, на данный момент к системе полностью подключены все органы исполнительной власти (РОИВ), администрации всех муниципальных районов и городских округов края, КАУ «МФЦ Алтайского края». Ведется работа по подключению подведомственных организаций.

Цель цифровой платформы обратной связи – получение и обработка сообщений от граждан, проведение опросов, голосований, обсуждений проектов нормативных правовых актов муниципального уровня.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных организаций.

Алтайская правда