Горняк22: При крушении самолета в Турции погиб снявшийся в кино летчик

Самолет Бе-200 Фото: gunsfriend.ru

При крушении самолета погибли трое турок и пятеро россиян. Трое из них оказались жителями Кубани. Это первый потерянный самолет такого типа за всю историю эксплуатации самолетов этого типа

Российский летчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолета Бе-200 в Турции, сообщает телеканал «360». Он считался одним из лучших летчиков МА ВМФ.

Примечательно, что Кузнецов был главным героем фильма «Форсаж. Возвращение» (2016). Он был учеником известного летчика Тимура Апакидзе.

Погибший командовал авиационным полком Северного флота и занимался испытаниями Бе-200 в условиях Арктики. В последние годы он служил в центре боевого применения и переучивания летного состава в городе Ейске.

Самолет-амфибия Бе-200 разбился после вылета из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа.

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