Горняк22: На промпредприятиях Алтая в третью волну болеет и умирает больше сотрудников

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Из-за этого серьезно возрастает нагрузка на тех, кто не заболел, а также возникают риски нарваться на штрафы из-за увеличения времени исполнения контрактов

Предприятия Алтайского края фиксируют огромные потери рабочего времени из-за высокой заболеваемости работников заводов в третью волну коронавируса. Они оказались вдвое выше, чем осенью 2020 года. Об этом «Толку» рассказал исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

«Много людей болеет и умирает, иногда болеет помногу одновременно. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили», — сообщил он.

По его словам, сейчас ситуация значительно тяжелее, чем была осенью, потому что больше людей умирает.

«Если посмотреть структуру и заболевших, и умерших — это специалисты от 40 до 55 лет. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, тем, что люди старшего поколения действительно все прививки поставили», — предполагает Мещеряков.

Это приводит, говорит он, во-первых, к росту нагрузки на оставшихся, а во-вторых, и, главное, — к увеличению сроков исполнения контрактов, что потенциально может вылиться в штрафные санкции.

Сейчас Союз промышленников ведет переговоры с минздравом, чтобы ввести на заводах систему профосмотров мобильными бригадами. Предприятия согласны платить за это.

Министр промышленности региона Вячеслав Химочка сообщил «Толку», что волны заболеваемости в октябре и сейчас — разные: по степени тяжести, по скорости заражения. Но, по его словам, алтайские предприятия весной уже были готовы к очередной волне: имели запас средств защиты, всего необходимого для выявления заболевших.

«Сегодня другая задача — вакцинация. Роспотребнадзор и региональный минздрав, как только началась кампания, собрали все профильные управления и министерства, и мы определили, как будем работать. Составили список предприятий, предложили их руководителям провести вакцинацию без отрыва от производства. Многие воспользовались этой возможностью, хотя и не все».

На начало августа, по данным минпрома, около 30% работников промпредприятий были вакцинированы. Но ситуация, по словам Химочки, меняется каждую неделю — по несколько тысяч человек прививаются дополнительно.

Действительно, на сайтах некоторых предприятий сообщается о том, что работники вакцинируются. Например, Барнаульский завод мехпрессов рассказывает, что уже дважды на предприятии проводились выездные вакцинации и всего привились 160 человек.

Сайт компании «Сибирь-полиметаллы» сообщал, что на 3 августа прививки поставили 680 работников.

По данным минпромэнерго региона, вакцинируются работники «Нортека», Бийского котельного завода, АПЗ «Ротор», «Алтайкрайэнерго» и других.

«При содействии министерства более 30 производственных площадок посетили медицинские работники для проведения вакцинации, на некоторые выезды осуществляются еженедельно», – сообщили «Толку» в министерстве.

Там же отметили, что руководство ряда заводов стимулирует сотрудников прививаться. Тем, кто это сделал, оплачивают дополнительные выходные дни, выплачивают премии, предоставляют билеты в кино, дополнительные дни к отпуску.

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