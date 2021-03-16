Горняк22: Розы флорибунда – основные правила по выращиванию

Опытные садовники и любители роз сорта флорибунда, вероятно знакомы с особенностями посадки и выращивания цветка. Однако новичкам следует лучше подготовиться и следовать правилам. Такое растение отмечается довольно «капризным» и требует определенных условий. Поэтому перед покупкой посадочного материала рекомендуется взвесить все «за» и «против», убедиться, что «придирчивой» красавице будет уютно в конкретном саду.

Время и место посадки, выбор саженцев

Следует упомянуть, что подходящий период для высадки роз может отличаться в зависимости от региона. Жители средней полосы могут смело сажать растение в конце весны или в начале лета. В эти месяцы земля уже достаточно теплая для открытой корневой системы. Люди, проживающие на юге, занимаются высадкой в сентябре-октябре. В таком случае, роза успевает пустить корни до первых морозов. На северных регионах так лучше не экспериментировать. Потому что растение не успеет укорениться и, вероятнее всего, погибнет.

Когда со временем удалось определиться, необходимо переходить ко второму шагу – поиск удачного места посадки. Известно, что флорибунда роза лучше цветет на солнечной стороне и не любит прохладу. Значит, стоит обеспечить розе максимально долгое освещение и избавить от возможных сквозняков. Однако все же стоит позаботиться и о временной тени, особенно по полудню, когда солнце становится слишком жарким. Цветок также не любит обильную влагу. Почта должна быть рыхлая и хорошо пропускать воздух.

Прежде всего, стоит поискать и подробно изучить информацию о том сорте, который понравился. Нужно знать о максимальной высоте цветка, его размере и форме. Также стоит узнать о периодах цветения, возможных болезнях, устойчивости иммунитета розы, где стоит приобрести саженцы и т.д.

Корневая система роз может быть закрытой и открытой. Первая приживается быстрее, ее можно высаживать в период с весны до середины осени. А ОКС имеют меньшую стоимость и по корням сразу можно определить их состояние.

В продаже можно встретить посадочный материал, залитый воском. Это делается для того, чтобы он дольше хранился. Но стоит быть аккуратнее, ведь есть риск купить лишь черенок, который не пустит листья. Это легко проверить: достаточно снять небольшую часть воска и проверить стебель. Лучше всего, покупать саженец, где уже появляются небольшие листья.

Чтобы не разочароваться и не выбросить деньги на ветер, рекомендуется приобретать посадочный материал в уже зарекомендовавших себя питомниках. Также следует брать саженцы, которым не больше 2-3 лет. У них должна быть хорошая корневая система и 2-4 стебля.

Подготовка и процесс посадки

Для начала следует выкопать яму, диаметр и глубина которой должны быть – 40-45 см. Выкапывая ее, нужно разделить плодотворный (верхний) слой земли от менее плодотворного (нижнего). Затем первый нужно смешать с удобрением (2:1). Яму требуется хорошо залить водой, а на дно поместить дренаж, лучше использовать гальку. После этого засыпается земля с удобрением в виде горки. Роза опускается посередине, в этот момент необходимо расправить корни. Потом саженец нужно засыпать почвой, можно слегка утрамбовать ее руками. Стебель должен погрузиться землю на 3-5 см от корня. Если саженцев несколько, то между ними должно быть расстояние около 50-60 см.

Дальнейший уход за розами

Посадив розу, за ней нужно как следует ухаживать. Куст следует время от времени обрезать, лучше всего, 3 раза в год. Обычно это делается весной, летом и осенью. Стоит избавлять растение от старых и однолетних побегов. Важно не переборщить с поливом. Флорибунду требуется поливать 2 раза в неделю в жаркий период, если на улице не так солнечно, то можно выливать ведро воды 1 раз в неделю. Необходимо следить, чтобы земля над корешками не омывалась.

После каждой обрезки, а также при образовании бутонов, следует подкармливать цветок Агриколом, или другим подобным средством. Но важно соблюдать дозировку, чтобы не навредить. В ведро 10 л нужно налить воды и добавить туда 2 ст. л нитрофоски, 1 ст. л. Выбранного удобрения и столько же сульфата калия. Если придерживаться этих простых правил и делать все в точности так, как написано, то удастся вырастить прекрасные кусты роз. Даже если что-то не будет получаться, не стоит отчаиваться, ведь первый блин, как известно, комом. Главное, пытаться все делать правильно, избегая оплошностей.

На правах рекламы

Алтайская правда