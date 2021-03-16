Горняк22: Организация родителей детей-инвалидов боится лишиться хранившихся в «ФорБанке» денег

Руководитель алтайского НКО АКОО «Ступени» Светлана Рахно выразила опасение, что организация не сможет получить назад деньги, хранившиеся в «ФорБанке».

НКО «Ступени» занимается поддержкой детей, страдающих аутизмом – помогает им реабилитироваться и готовиться к школе. Её руководитель Светлана Рахно записала видео, на котором сообщила, что у организации «сгорело» в «ФорБанке» почти 250 тысяч рублей после того, как ЦБ РФ отозвал у того лицензию. Видео размещено в Instagram incident22.

Глава НКО уверена, что «Агентство по страхованию вкладов» будет возмещать потери лишь физическим лицам или ИП. Получить комментарий в агентстве на данный момент не удалось, однако на его сайте указано, что вклады, размещенные благотворительными фондами и НКО, включенными в реестр исполнителей общественно полезных услуг, в число застрахованных входят.

Впрочем, проблема всё равно может возникнуть – со сроками возврата. По словам Светланы Рахно, деньги для реабилитации детей нужны сейчас. Однако, по её сведениям, процесс возврата средств может занять более года.

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Алтайская правда