Горняк22: День малинового варенья – 2021: топ-10 интересных фактов о любимом лакомстве

Малина. Малиновое варенье. Ягода Фото: pixabay.com

16 августа отмечается День малинового варенья. Рассказываем, кто придумал этот праздник, чем полезна малина, а также интересные факты о сладком лакомстве

Кто придумал День малинового варенья

День малинового варенья в 2015 году придумало кулинарное интернет-сообщество сервиса Daily-menu.ru. Дату выбрали неслучайно – этот день на Руси называли Малинником и посвящали сладкой ягоде. Об этом сообщает портал calend.ru.

Чем полезно малиновое варенье

Малина практически не теряет своих полезных качеств при термической обработке. Поэтому малиновое варенье применяют для лечения сезонных простуд. Его также используют как жаропонижающее средство.

В состав самой ягоды входят углеводы, глюкоза, фруктоза, клетчатка, пектин. Кроме этого малина содержит железо, цинк, марганец, кальций, медь, селен, фосфор, калий, магний, натрий. А также витамины РР, А, Е, В, В1, В2, С.

Топ-10 интересных фактов о малине

Принято считать, что свой цвет малина обрела благодаря древнегреческой нимфе, которая пыталась успокоить плачущего Зевса. Он поранил руки и залил кровью растение, окрасив плоды в красные тона.

Малина – одна из немногих ягод, которая не может дозреть, если ее сорвать зеленой.

Доказано, что ягода бывает не только красного и желтого цветов. Селекционеры вывели фиолетовые и черные плоды.

Самой полезной считается черная малина, которую выращивают в США.

В мире насчитывается более 200 видов малины.

Лидером по выращиванию малины считается Россия, за ней следуют Сербия и Америка.

В одной ягоде растения содержится до 120 семян.

Малина используется не только в качестве лечебного средства, но и как природный ароматизатор и подсластитель.

19 июля празднуется еще один малиновый праздник – День пирожков с малиновым вареньем.

На Руси малину использовали для чистки зубов и в качестве лекарства от воспаления глаз.

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ТОЛК