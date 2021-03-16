Горняк22: В Германии проходят акции протеста против коронавирусных ограничений

В Германии прошли несколько акций протеста против ограничительных мер. А в Молдавии намерены еще более ужесточить мероприятия и вести режим ЧП.

Власти Молдавии намерены ввести режим ЧП на две недели из-за коронавируса. В последние дни в стране фиксируются почти ежедневные суточные максимумы по количеству заразившихся и умерших.

В Сингапуре заявили, что не исключают открытие границ к концу 2021 года. Страна была закрыта почти на год для въезда иностранцев, которые не имеют вид на жительство или постоянного разрешения на работу.

Акции протеста прошли в нескольких городах Германии. Несколько тысяч человек протестовали против ограничительных коронавирусных мер и требовали отменить их.

Тройка мировых антилидеров продолжает оставаться в прежнем составе: США, Бразилия и Индия. За последние сутки в мире было выявлено более 430 случаев коронавируса, умерли 8 211 человек.

Алтайская правда