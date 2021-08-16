Горняк22: В Барнауле на детской площадке поселилась «приличная» женщина

Фото: Инцидент Барнаул

Жильцы дома, где на площадке поселилась женщина, переживают, что ее могут искать родственники, так как, предположительно, она дезориентирована

В Барнауле во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной жители заметили женщину, которая поселилась на детской площадке, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, новая «жительница» двора не похожа на бездомную, так как выглядит «приличной и ухоженной».

«Судя по всему, у неё есть психическое отклонение. Видно, что не пьющая. Всегда с минеральной водой и курит не подкуренную сигарету», – говорится в сообщении автора.

Жительница Барнаула предположила, что женщину могут искать родственники.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина провела двое суток в лесу, потеряв дорогу.

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