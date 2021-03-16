Горняк22: В Алтайском крае стартовала антинаркотическая акция

15 марта в Алтайском крае стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая проводится по 26 марта. Жители региона могут сообщить о незаконном обороте наркотиков по телефонам доверия ГУ МВД России по краю: 128 и (3852) 63-03-15 (круглосуточно), а также по телефону 02.

Целей у организаторов несколько. Во-первых, привлечь общественность противодействию незаконному обороту наркотиков. Во-вторых, оказание квалифицированной помощи в лечении и реабилитации наркозависимых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, только за два месяца этого года сотрудниками правоохранительных органов пресечено 542 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В суд направлено 296 уголовных дел, к ответственности привлечено 309 человек. Изъято 71,9 кг наркотиков. Часть преступлений раскрыта благодаря неравнодушным гражданам.

Алтайская правда