Горняк22: 1 214 человек получили на Алтае помощь в 2020 году благодаря марафону «Поддержим ребенка»

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Более 21 миллиона рублей получило в прошлом году краевое отделение Российского детского фонда.

Когда человек страдает тяжелым заболеванием, на это всегда больно смотреть. Вдвойне тяжело, когда муки выпадают на долю детей. Они лишаются привычных радостей, а родителей все время мучает вопрос: «За что?» Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» создан для помощи малышам, подросткам, которые остро в ней нуждаются. Это отличная возможность показать семьям, что они не одиноки в своих проблемах. И есть люди, которые искренне хотят сделать их жизнь лучше, красочнее, позитивнее.

Акция проводится на Алтае с 2009 года. Она стала масштабным проектом правительства региона и краевого отделения Российского детского фонда. Активную поддержку оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления, крупные предприятия промышленности и сельского хозяйства, банковские организации, индивидуальные предприниматели. За 12 лет на счет организации поступило более 140 млн руб. Помощь получили 8 тыс. тяжелобольных детей.

– За годы существования марафона тысячи людей смогли получить материальную поддержку и высокотехнологичную медицинскую помощь. В центре внимания – глухие дети, ребятишки, страдающие детским церебральным параличом, сахарным диабетом, редкими (орфанными) заболеваниями, – рассказывает руководитель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

По ее словам, акция жива благодаря неравнодушным людям:

– У помощи нет слова «потом». Многих детей, если сейчас не отправить их на операцию, то через неделю уже может быть поздно.

В 2020 году из-за ковида организаторам марафона пришлось отменить массовые мероприятия. Так, в День защиты детей не было привычных выездов в парки и сладких подарков для главных героев праздника. Зато на сбор средств COVID-19 не повлиял. За год меценаты перечислили региональному фонду 15,2 млн рублей. Плюс 6,2 млн рублей привлечено благодаря участию в грантовых конкурсах. Таким образом удалось поддержать 1 214 человек.

Среди крупных благотворителей – торговая сеть «Мария-Ра», Бочкаревский пивоваренный завод, предприятие «Кучуксульфат». Свою лепту в доброе дело внесли и представители социальной сферы. Так, меценатами стали десять образовательных организаций наукограда, в том числе бийская гимназия № 11.

– Наши педагоги ежегодно участвуют в акции, – рассказывает заместитель директора гимназии Марина Игнатова. – Учителя первыми откликаются на такие призывы, ведь они работают с разными детьми, из неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также с учениками с ограниченными возможностями здоровья. Мы не понаслышке знаем, с какими проблемами сталкиваются школьники. Ведь все происходит на наших глазах.

Марина Леонтьевна в педагогике 34 года. Она – учитель истории. Пошла по стопам своей мамы. Считает, перечисляя средства на благотворительность вместе с другими коллегами, подает отличный пример ученикам. Воспитывает в них чувство сострадания.

2020 год выдался жарким для медиков. Тем не менее, выполняя свой долг, они не забывали о людях, нуждающихся в поддержке. Так, коллектив Рубцовского онкологического диспансера перечислил региональному фонду 70 тыс. руб. Главный врач Вадим Мирко говорит:

– Дети – это наше будущее, смена на рабочих местах. Подрастающее поколение нуждается в особом внимании. Наш коллектив безоговорочно поддержал акцию. Не пришлось никого уговаривать.

В минувшую пятницу 11 меценатов получили благодарственные письма из рук заместителя председателя правительства края Игоря Степаненко.

– Сердце замирает, когда видишь нуждающихся в помощи тяжелобольных детей и их родителей, готовых на все. Российский детский фонд делает все возможное, чтобы облегчить жизнь детей с тяжелыми заболеваниями. Здорово, что акция на Алтае существует больше десяти лет и находятся неравнодушные к проблемам других люди, – подчеркнул Игорь Степаненко.

Алтайская правда