Горняк22: Загородные лагеря Алтайского края готовят к летней оздоровительной кампании

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Загородные оздоровительные организации отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае готовят к летней оздоровительной кампании 2021 года. Так, из краевого и муниципального бюджетов выделено 25 млн рублей на укрепление материально-технической базы в Завьяловском, Змеиногорском, Рубцовском и Тюменцевском районах, а также в Рубцовске и Новоалтайске.

Сейчас в лагерях ведут мероприятия по санитарной обработке. Также скоро начнут расчищать территории от мусора. До начала оздоровительного сезона во всех загородных организациях проведут текущие ремонты. Будут выполнены предписания надзорных органов, пояснили в региональном Минобрнауки.

Почти 76 тысяч детей Алтайского края отдохнут на летних каникулах в лагерях, на базах отдыха и в санаторно-оздоровительных учреждениях региона. Для них будут работать более 850 таких организаций.

Напомним, стоимость путевки в загородных оздоровительных лагерях на летний сезон составит 18 тыс. 500 руб. на 14 дней, 27 тысяч 500 рублей – на 21 день. Родители смогут получить компенсацию из регионального бюджета. На эти цели предусмотрено более 164 млн рублей.

Алтайская правда