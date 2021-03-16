Горняк22: В Барнауле отремонтировали центр психологической помощи

В Барнауле после капитального ремонта открылся Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

«Установлены системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сети связи, проведены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, – рассказывает директор Людмила Домнич. – Было выделено более 2 млн рублей на оснащение оборудованием. Теперь здесь могут заниматься тысячи детей. Мы активно работаем с особенными детьми. В этом году появился новый отдел».

Так, в кабинетах установлено оборудование – «умный пол» и бизиборды. Это сенсорные панели, которые будут полезны как взрослым, так и детям. На «умном полу» можно наблюдать смену времен года: после общей информации в стихотворной форме начинает идти снег и появляются разные картинки. Детям нужно выбрать те, которые относятся к зиме.

Родители рады обновлениям. Солистка музыкального театра Виктория Гальцева рассказала, что ее ребята практически выросли в этом центре, получили множество знаний, умений, навыков.

«Но самое главное, мы получили вашу любовь, тепло и заинтересованность нашими детьми», – говорит Виктория Евгеньевна.

Спектр психологических вопросов, с которыми можно обратиться в центр, достаточно широк. Недавно здесь открылись ресурсные центры для детей с аутизмом и после кохлеарной имплантации. Кроме того, эксперты консультируют замещающие семьи.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко отметил, что ребята с ограниченными возможностями здоровья, посещающие центр, требуют сложного образовательного подхода.

«В этом году открылся первый ресурсный центр для ребят с расстройствами аутистического спектра. Работу по сопровождению образовательного процесса в школах и детских садах берет на себя коллектив центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Это системообразующая организация для образования Алтайского края. Нам бы хотелось, чтобы и педагогам, и детям, и родителям оказывалась необходимая помощь. Уверен, всё будет на хорошем уровне», – добавляет министр.

Специалисты проведут более 10 тысяч консультаций. Они доступны семьям в любой точке края. Встречи проходят как лично, так и по скайпу.

Родитель может выбрать время и место, удобное для дистанционной консультации, – делится заместитель директора центра Елена Вдовина.

Наталья АНДРОНОВА.

Барнаул

Алтайская правда