Горняк22: В Барнауле обсудили подготовку к паводку

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Подготовку к пропуску талых и паводковых вод в весенне-летний период обсудили в барнаульской администрации. Еженедельное совещание городских служб провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

В Индустриальном районе в зоне подтопления находится 78 частных, 9 многоквартирных домов, СНТ «Пригородное». В период активного снеготаяния особое внимание будет уделено новому микрорайону «Адмирал» в границах улиц Попова и Сергея Усков.

На территории Октябрьского района подтоплению подвержены улицы Понтонный Мост, Красноярская, Остров Кораблик, Заозерная в микрорайоне Ильича. На случай необходимости экстренного ремонта защитной земляной насыпи на ул.Остров Кораблик подготовлен аварийный запас глины в 1,5 тыс. тонн.

Также на проблемных улицах расчистят водоотводные каналы, на некоторых заменят водопропускные трубы.

Кроме того начаты противопаводковые мероприятия в Центральном районе. В селе Лебяжье ведутся работы по замене водопропускной трубы. В п. Бельмесево очищают водопропускные сооружения, на ул. Правый Берег Пруда прочищают и восстанавливают водоотводную канаву.

Во всех районах определены пункты временного размещения на случай вынужденной эвакуации жителей.

«На сегодняшний день ситуация стабильная, все противопаводковые мероприятия проходят в штатном режиме. В ближайшее время запланированы выездные совещания на территории поселка Ильича и микрорайона Затон», — подытожил Вячеслав Франк.

Алтайская правда