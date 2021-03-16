Горняк22: Что можно и запрещено делать 16 марта

16 марта в народном календаре — Евтропиев день, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит. А православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру.

Также этот день прозвали Медвежье пробуждение, так как главным событием на Руси было пробуждение медведя. Именно в это время «хозяин» леса выходил из берлоги.

Что нужно сделать 16 марта

Утром необходимо умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тогда весь год будешь молодым и красивым.

Кроме того, в этот день нужно обязательно провести обряд о помощи солнца. Для этого надо обойти огород или поле крест-накрест. Тем самым привлекали внимание солнца. Считалось, что оно быстрее растопит на земельном участке снег. Также верили, что этот нехитрый обряд защищает посевы от болезней, вредителей и сглаза.

Что запрещено делать 16 марта

Категорически запрещалось в этот день ходить в лес. Медведи только пробуждались от спячки. Встреча с только проснувшимся «хозяином» леса для человека могла закончиться очень плачевно.

Алтайская правда