Горняк22: Массовое отравление учеников барнаульской школы не подтвердилось

В ситуации с якобы имевшим место массовым отравлением барнаульских школьников в минувшую пятницу разбиралась заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова. Напомним, 11 марта краевые и федеральные СМИ сообщали о массовом отравлении старшеклассников в столовой школы № 128. Уроки 12 и 13 марта были отменены. В пятницу замминистра просвещения РФ присутствовала на совещании с участием зампреда краевого правительства Игоря Степаненко, руководителей Минздрава и Минобрнауки Алтайского края, управления Роспотребнадзора и других ведомств. В результате ведомственных проверок информация о массовом отравлении не подтвердилась.

Однако после этого Екатерина Толстикова все же провела онлайн-встречу с родителями школьников, которые в последние дни обращались за медицинской помощью. «Мы сейчас заслушали представителей всех органов власти, которые работают по соответствующей компетенции, и подтверждения фактам [отравления] не нашли. Но, учитывая, что 16 ребят обратились за медицинской помощью, я хотела бы обсудить, есть ли у вас какие-то вопросы и вызывает ли ситуация опасения», – обратилась она к собравшимся в школе родителям.

Собравшиеся в школьной библиотеке мамы рассказали, что к пятнице большинству ребят уже стало лучше, и что диагноза «отравление» не поставили никому.

– У нас острый период уже прошел, – рассказала «АП» Наталья Васильева, мама ученицы 5-го класса. – В среду вечером у дочери резко поднялась температура и началась рвота, пришлось вызывать скорую, ей сделали укол, чтобы она могла принимать лекарства. Но в этот день дочь даже не ела в школе, потому что мы уезжали после второго урока и забирали ребенка. Поэтому было бы странно говорить об отравлении в школьной столовой. А если это вирусная инфекция, то точно не из столовой.

А Наталья Сейпульник рассказала, что в их классе в медицинские учреждения обращались еще несколько человек, причем двоим сразу диагностировали ротавирусную инфекцию.

– Нам педиатр сказала, что без госпитализации и анализов не может поставить такой диагноз, хотя все симптомы указывают на него, и написала «гастроэнтерит», – говорит Наталья. – У меня ребенок вообще любит столовую и всегда всё съедает. Но это вряд ли из-за нее: я состою в родительском комитете, и в нашем классе из 32 человек в столовой питаются только 18, остальные приносят еду из дома, и у четверых из них такие же симптомы. Причем одному мальчику стало плохо вообще на первом уроке.

Наталья Сейпульник добавила, что еще за неделю до этих событий сообщения о ротавирусной инфекции стали приходить из детского сада № 253, в который ходят ее младшие дети.

Кстати, еще до начала онлайн-встречи с заместителем министра просвещения нескольким присутствовавшим мамам позвонили домашние и сообщили, что к ним только что приходили из поликлиники брать мазки, а по ее окончании в школу пришли сотрудники Следственного комитета.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, с 9 по 11 марта зафиксировано 19 случаев обращения учащихся школы № 128 в службу скорой помощи: 4 – в связи с травмой, 9 – с функциональным расстройством ЖКТ, 4 – ОРВИ, 1 – гастроэнтерит, 1 – эпилепсия. В школьный медицинский кабинет обратились десять человек с ОРВИ и двое с функциональным расстройством ЖКТ.

– 11 марта мы озадачились, когда увидели, что часть учеников не пришла в школу. А накануне вечером в родительских чатах мелькнула информация, что кому-то из детей стало плохо, – рассказал «АП» в пятницу директор школы № 128 Евгений Кочетков. – Мы выяснили, что некоторых детей родители не пустили в школу просто на всякий случай, из-за этих сообщений в чатах. Еще часть отсутствовала по семейным обстоятельствам. Всего таких заявлений было 93. А потом стало ясно, что есть еще группа детей с ОРВИ и другими не выясненными случаями, которые обращались в поликлинику. Про диагнозы мы сейчас говорить не можем, потому что справки нам пока не представлены.

Евгений Кочетков также сообщил, что 11 марта в школе работали специалисты Роспотребнадзора: взяли смывы и образцы всех продуктов из столовой, анализы у работников пищеблока, пробы в санитарных комнатах, обследовали на вирусные инфекции подоконники, дверные ручки. 12 марта все школьные помещения обработала специализированная организация. А 13-го сюда доставили свежую питьевую воду, чтобы с понедельника образовательная организация могла работать в штатном режиме.

Однако в краевом Министерстве образования пообещали продолжить держать ситуацию на контроле в ближайшие дни. А родителям в случае любых сомнений посоветовали обращаться по телефону горячей линии 206-444, или в аккаунты Минобрнауки в основных соцсетях.

Барнаул

Алтайская правда