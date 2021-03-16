Горняк22: Барнаульская школа № 128 возобновила учебный процесс

Возобновился учебный процесс в барнаульской школе № 128, где старшеклассники массово пожаловались на недомогание, тошноту и рвоту. Занятия не проводились 12 и 13 марта.

Зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко отметил, что эпидемиологическая ситуация в школе находится на постоянном контроле. Информация об отравлении в школьной столовой нескольких учащихся не подтвердилась.

«Ситуация не связана с пищевым отравлением. Причиной симптомов является кишечная инфекция, предположительно, вирусной этиологии», — сказал он.

Также пояснил, что 15 марта пройдет заседание краевой комиссии совместно с Роспотребнадзором. На ней будет дополнительно рассматриваться эта ситуация.

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Барнаул

Алтайская правда