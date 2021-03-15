Горняк22: Зюганов предлагает ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в стране надо ввести повышенный налог для «подозрительно богатых». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Данное высказывание стало ответом на идею Минтруда ограничить выплаты родителям с детьми от 3 до 7 лет для «подозрительно бедных» семей, у которых доходы низкие только формально.

В то же время лидер коммунистической партии призывает ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Эта статья устанавливает требования соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

Зюганов добавил, что эти требования включены в специальную программу партии и «Антикризисный план».

Алтайская правда