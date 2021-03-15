Горняк22: 11 улиц отремонтируют в Бийске по проекту БКАД

В Бийске отремонтируют 11 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели будет направлено около 250 млн рублей. По девяти объектам определены подрядчики.

По данным Минтранса, дорожные работы пройдут на участке переулка Складского от ул. Чехова до ул. Тараса Шевченко, отрезки ул. Социалистической от ул. Ударной до ул. Иртышской и от ул. им. Героя Советского Союза Григория Васильева до ул. Ударной.

Также ремонт пройдет на участках улиц Декабристов, Михаила Митрофанова, Пригородной, Садовой, Каховской, Советской, а также переулка Муромцевского.

Дорожные работы | Новости Бийска

Алтайская правда