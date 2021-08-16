Горняк22: Порядка 40 млн рублей ежегодно направляется на ремонт барнаульских дорог в частном секторе

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочий выезд в Железнодорожный район города, где выслушал обращения граждан.

Вячеслав Франк отметил, что порядка 40 млн рублей ежегодно направляется на ремонт дорог в частном секторе. Жители сами подсказывают, где и что необходимо сделать, направляют свои предложения для формирования программы, пишет пресс-служба городской мэрии.

На улице Красный Текстильщик глава города пообщался с жителями ТОС Локомотивного микрорайона. Здесь будет отремонтирован участок дороги от ул. Парашютной до жилого строения № 38. После общения с жителями было принято решение об обустройстве тротуара до пешеходного моста через Пивоварку.

Еще одно решение, которое было принятое в ходе рабочего объезда, связано с благоустройством пешеходного участка в районе пересечения улиц 80-й Гвардейской и Северо-Западной. По просьбам граждан здесь будет оборудован пандус, усилено перильное ограждение, обновлено тротуарное покрытие.

Барнаул

Алтайская правда