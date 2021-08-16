Горняк22: Диетолог назвала самые вредные для печени продукты

Ожирение печени может возникнуть даже при полном отказе от жирных продуктов. В этом уверена врач-диетолог.

По словам терапевта и диетолога Татьяны Тарновской, это заболевание может спровоцировать не только потребление жареных и жирных продуктов, но и диета.

При обезжиренном рационе печень начинает самостоятельно синтезировать жиры. Этот орган откладывает их про запас в своих клетках — гепатоцитах. А после начинается ожирение, пишут «Известия».

Диетолог порекомендовала употреблять продукты, которые содержат нормальное количество жиров. Следует воздержаться от сладостей и алкогольных напитков.

Алтайская правда