ГОРНЯК22 16.08.2021
Общество

Горняк22: Стрелковому отряду юнармейцев из Бийска присвоили имя Сергея Каменского

Горняк22
9 часов Ago

Отряд юнармейцев из бийской стрелковой школы получил имя алтайского спортсмена, призера олимпийских игр Сергея Каменского.

Вернувшегося после Олимпиады в Бийск, серебряного призера Сергея Каменского земляки чествовали на площадке центральной библиотеки имени Шукшина.

Здесь его поздравляли, спрашивали о соревнованиях, просили автографы.

А после он принял участие в присяге и вручил юнармейские значки воспитанникам городской стрелковой школы. Новоиспеченный стрелковый отряд назвали именем бийского чемпиона, пишет «Бийский рабочий».

Новости Бийска 

Алтайская правда

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