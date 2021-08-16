Горняк22: Стрелковому отряду юнармейцев из Бийска присвоили имя Сергея Каменского

Отряд юнармейцев из бийской стрелковой школы получил имя алтайского спортсмена, призера олимпийских игр Сергея Каменского.

Вернувшегося после Олимпиады в Бийск, серебряного призера Сергея Каменского земляки чествовали на площадке центральной библиотеки имени Шукшина.

Здесь его поздравляли, спрашивали о соревнованиях, просили автографы.

А после он принял участие в присяге и вручил юнармейские значки воспитанникам городской стрелковой школы. Новоиспеченный стрелковый отряд назвали именем бийского чемпиона, пишет «Бийский рабочий».

Новости Бийска

Алтайская правда