Горняк22: Алтайская семья с помощью господдержки построила двухэтажный дом

В начале лета в молодой семье Лидии и Николая Сульдиных случилось важное событие – руководитель строительной организации передал супругам ключи от двухэтажного дома-красавца. Это стало возможным благодаря ощутимой государственной поддержке.

– Лидия, как участник программы «Комплексное развитие сельских территорий», получила в 2020 году социальную выплату в размере более 800 000 рублей на строительство дома, – рассказывает главный специалист комитета администрации Заринского района по экономике Ирина Исаева. – Эта сумма и собственные средства позволили ей заключить договор с подрядной организацией на строительство собственного жилья на станции Батунная.

Заринский район для Лидии Сульдиной стал родным в 2018 году, когда она, будучи дипломированным агрономом, начала работать в ООО «Алтай» помощником руководителя по растениеводству.

– Сама я из Тогульского района, – рассказывает Лидия, – но после получения диплома решила поискать работу в Заринском районе. В Заринске у меня сестра, хотелось быть к ней поближе. Да и с работой на этой территории, если говорить откровенно, получше.

Должность в хозяйстве полностью отвечала всем запросам молодого специалиста, Лидия с удовольствием погрузилась в работу. А чуть позже задумалась о том, что как-то надо решать вопрос с жильем.

Именно тогда девушка и наткнулась на информацию о государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Обратилась за консультацией к специалистам администрации района. И ей пояснили: помощь получить вполне реально, ведь живет она в селе и работает на сельхозпредприятии. До 70% от стоимости жилья может составить социальная выплата. Нужно собирать документы.

В 2019 году Лидия подала заявление в администрацию района и жилищная комиссия признала ее нуждающейся в улучшении жилищных условий. А уже через год на руках был сертификат более чем на 876 тысяч рублей.

Даже сейчас Лидия, вдыхая аромат свежего дерева во вновь построенном доме, признается, что не очень верила в то, что сможет получить государственную поддержку. Но это случилось.

– Приоритет в государственной программе отдается работникам агропромышленного комплекса, – комментирует Ирина Исаева. – И в этом отношении неважно, в какой должности трудится человек – в качестве скотника, оператора машинного доения, механизатора, агронома или ветврача. Главное – после получения социальной выплаты реализовать ее на улучшение жилищных условий и остаться в селе не менее чем на пять лет.

Но Лидия ни о каких больших городах и не мечтает. Ее планы разделяет и супруг Николай – выпускник того же аграрного университета, он учился на факультете механизации сельского хозяйства. Окончив вуз в 2015-м, пришел на работу в «Алтай», где на него возложили функции агронома. Вот «алтайские» поля и агрономические вопросы и свели двух молодых специалистов. Роман был ярким, красивым и закончился в 2020 году свадьбой.

– Строители зашли на объект 29 июля 2020 года, – рассказывает Лидия. – Очень хорошо запомнила эту дату: именно в этот день родилась наша дочка Полина.

– Мы очень важное значение придаем качеству нашей работы, – рассказал Максим Комиссаренко, руководитель строительной компании, посчитавший необходимым приехать лично для передачи ключей заказчику. – За семь лет нашей работы это 116-й объект, причем пять из них было возведено в Заринском районе.

Комиссаренко вместе с молодой семьей еще раз осмотрел дом, проверил качество коммуникаций – отопления, водоснабжения, канализации, электропроводки.

– Вот здесь будет кухня, там – зона отдыха, наверху – спальни, – уже распланировали в семье пространство. – Вот только пока не решили, какую именно из комнат определить под детскую.

– И я, и муж будущее видим связанным с селом, с сельским хозяйством. Поэтому хотим в этом селе остаться, пустить корни, работать и дальше там, где начинали. Тем более что до работы – рукой подать, поля из окна видны, – улыбается Лидия.

Наталья ЦВЕТКОВА, газета «Знамя Ильича».

Алтайская правда