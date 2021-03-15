Горняк22: Почти 20 лет назад на Алтае был открыт мемориал труженице тыла

Почти 20 лет назад, 22 июня 2001 года, в селе Белоглазово Шипуновского района был открыт мемориал женщине – труженице тыла в годы Великой Отечественной войны.

Горушку, где он стоит, белоглазовцы называют Поклонной. Почему? Да потому, что мимо нее шли и ехали в повозках по проселочной дороге на войну сельские парни и мужчины. А их матери, жены, сестры плакали и кланялись им вслед в надежде на скорое возвращение домой родных им людей.

Спустя годы, когда фронтовик Алексей Дронов, уходивший на войну по этой же дороге, построил здесь мемориал «Прощание славянки», название горы – Поклонная – обрело двойное значение. Сюда приходят сельчане и гости Белоглазово, чтобы почтить память воинов-земляков и тружеников тыла.

Путь солдата

Как и множество его сверстников той поры, Алёша Дронов родился в небогато живущей рабоче-крестьянской семье, и когда пришел его срок, а было это в январе 1943 года, отправился служить в армию. Сначала Алексея направили на учебу в эвакуированное в Барнаул Лепельское артиллерийско-минометное училище, но вскоре пришлось ему отбыть по новому маршруту следования – рядовым на безостановочно «пожирающий» людей фронт. Воевал Алексей Дронов в знаменитой 3-й Гвардейской танковой армии будущего маршала Рыбалко, точнее, в ее 23-й Гвардейской мотострелковой бригаде, и воевал отлично.

Первая боевая награда – медаль «За отвагу» заблестела на груди гвардии рядового Дронова после боев за город Казатин на Украине. Как значилось в представлении к ней: «…Из личного оружия тов. Дронов уничтожил 5 немцев. Под населенным пунктом Новое Село, будучи наблюдателем, он заметил скопление немцев, немедленно доложил об этом командиру батареи, а сам тем временем открыл огонь из личного оружия и убил двух фрицев».

То есть проявил сразу и личную инициативу, и мужество, и сообразительность. Все эти качества спустя много лет помогут Алексею Георгиевичу в выполнении его задумки по созданию памятника. Однако до этого было еще далеко и попросту требовалось дожить.

А пока Алексей Дронов становится командиром минометного расчета, успевает получить осколочное ранение, вылечиться, повоевать с бандеровцами и продолжить свою личную войну с германским фашизмом.

Апрель 1945 года. Штурм Берлина. Гвардии старший сержант Дронов вместе со своим расчетом форсирует канал Тельтов на южной границе города. А дальше опять выписка из наградного листа: «…несмотря на сильный артиллерийско-пулеметный огонь противника, миномет, которым командовал гв. ст. сержант Дронов, продолжал вести огонь, в результате чего уничтожил 1 бронемашину, 2 пулемета и рассеял до взвода пехоты противника, что способствовало продвижению нашей пехоты вглубь города. Тов. Дронов достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды». Это была уже вторая «Красная Звезда» Дронова, к первой он был представлен в марте 1945 года.

После войны Алексея отправляют учиться в военное училище имени Фрунзе, которое находилось в городе Горьком. Он окончил училище с красным дипломом и для дальнейшей службы был направлен в Германию. Служил в городе Потсдаме рядом с Берлином. Вернувшись в Белоглазово, вновь встретил свою первую любовь и больше уже с ней никогда не расставался.

Мечта и реальность

В 1956 году Алексей Дронов ушел в отставку в звании майора. По приглашению товарища уехал в Краснодарский край. Работал в школе учителем военного дела, музыки, рисования. Заочно окончил Краснодарский пединститут, факультет живописи и графики. Учился, работал и всё время мечтал установить на своей родине в Белоглазово памятник женщине – труженице тыла «Прощание славянки».

Почему именно женщине – труженице тыла? Об этом осталась запись в его воспоминаниях: «Мужчины и женщины спасли цивилизацию на Земле в 1941–1945 годах. Если Россия погибнет – погибнут все. Конец эпохи войн. Мир этот сделали вы – святое поколение, женщины и мужчины. Это ваш святой вклад в дело Мира на Земле. Это святое поколение еще живо. А памятника половине этого святого поколения, женщинам, нет».

Уже проживая на Алтае, куда он вернулся в 1989 году, Дронов поехал на юг, в Никополь, где его друзья собрали ему на сооружение памятника несколько тысяч рублей. Деньги совсем немалые по тем временам – на новую машину хватило бы. На эти средства был закуплен нужный материал на Колыванском камнерезном заводе. Но вскоре после того, как его завезли на Поклонную гору, он был украден… Пришлось начинать всё заново. Теперь материалы пришлось искать на месте. Разбирали здание старого клуба в селе Белоглазово по кирпичикам и везли их на место стройки.

Вначале там появились металлические конструкции, камень, кирпич, а затем всё это начало превращаться в четкие формы памятника. На вершине его – винтовка с обращенным вниз штыком, пронизывающим фашистскую свастику. В основании памятника на рельсовых опорах – плиты с высеченными именами погибших односельчан Алексея Дронова. В центре – фигура скорбящей женщины, которую подкосила похоронка прямо за работой в поле.

Работа над созданием памятника шла долгих десять лет, и у Алексея Георгиевича оказалось немало добровольных помощников. На опалубке памятника работала учительница Валентина Сапегина, тут же трудились мастер золотые руки Михаил Олейник, учащиеся школы, работники сельской администрации, пенсионеры. Был организован добровольный сбор средств на строительство памятника. Возглавила эту работу учитель Валентина Конькова. В числе добровольных вкладчиков – сестры Новохацкие, Крупинские и многие другие.

И вот мечта солдата осуществилась – 22 июня 2001 года произошло открытие памятника. И вновь строка из воспоминания Алексея Дронова: «Меня спрашивают, почему нет лица у плачущей женщины? А солнца лик вы видели?»

В 2011 году за свою плодотворную работу А.Г. Дронов был удостоен звания почетного гражданина Шипуновского района, а 29 октября 2014 года он умер.

Во славу женщин

Среди приходящих на мемориал всё меньше тех, в честь кого он установлен, ведь даже у школьниц военных лет уже преклонный возраст. Мне удалось встретиться и побеседовать с одной из них – Полиной Евстигнеевной Бобровской. Она рассказала, как приходили в село похоронки, как надрывались на тяжелой мужской работе женщины, а девчонки просиживали вечера за очисткой и отбором семенного зерна, обмолачиванием подсолнечных шляпок.

Много воды утекло с тех пор в Чарыше, до которого от домика, где живет бывшая сельская учительница, рукой подать. У нее уже три дочери на заслуженном отдыхе, внуки поднялись, правнуки в школе учатся. Полина Евстигнеевна считает, что они не растут Иванами, не помнящими родства. И в этом немалая заслуга таких ветеранов, как Алексей Георгиевич Дронов.

Однажды приехали к белоглазовцам гости из Австрии и Германии. Дронов повел их на Поклонную, рассказал о мемориале. «Мы объехали всю Европу, но нигде не встречали памятника женщине, вынесшей тяготы войны», – сказали они.

И тут Алексей Георгиевич припомнил, как вдоль фронтовой дороги на Берлин немецкие женщины-крестьянки, готовя землю к весеннему севу, волочили за собой по полю тяжелые бороны.

– Так что этот памятник во славу женщин-тружениц, спасавших от голода своих детей, – сказал он тогда.

Символ единения

Нам с бойцами поискового отряда «Патриот» удалось в свое время расспросить Алексея Георгиевича о его боевом пути. Он передал нам свой домашний архив и дневники. В них мы нашли эскиз памятника, который он хотел поставить своим учителям. Планировал ветеран и воздвигнуть часовню. Вот как он рассказывал нам об этом: «Хоть часовню получше сделать, чтобы отпеть и по-человечески похоронить».

К сожалению, ему не удалось осуществить это при жизни. Бойцы отряда, провожая гвардии старшего сержанта Дронова в последний путь, гордо несли его награды. В 2016 году, когда мемориалу исполнилось 15 лет, для сохранения памяти о А.Г. Дронове на памятнике была торжественно установлена мемориальная доска.

Этот памятник стал символом единения фронта и тыла. Это память, которую оставил о себе Алексей Георгиевич Дронов. Сюда приходят люди разных поколений. Монумент стал местом поклонения ныне живущих перед теми, кто не вернулся с полей сражений, перед теми, кто положил все свои силы в невыносимо тяжких трудах, добывая победу далеко от войны.

Сергей КАУЛИН, руководитель поискового отряда «Патриот».

Алтайская правда