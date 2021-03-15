Горняк22: Иностранные студенты алтайского вуза отметили Масленицу в русских костюмах

В Барнауле иностранные студенты Алтайского государственного медицинского университета во время Масленицы провели фотосессию в русских народных костюмах.

В вузе идут праздничные мероприятия, посвященные Масленице. На неделе студенты из Нигерии, Индии и Египта устроили блиц-фотосессию в русском стиле, с чаем, блинами и баранками. Девушки завернулись в красивые платки, а парни примерили ушанки.

«Все обучающиеся были в полном восторге от народных костюмов и угощений», – пишет пресс-служба вуза.

Фото: сайт АГМУ

Барнаул

Алтайская правда