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Общество

Горняк22: Иностранные студенты алтайского вуза отметили Масленицу в русских костюмах

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Барнауле иностранные студенты Алтайского государственного медицинского университета во время Масленицы провели фотосессию в русских народных костюмах.

В вузе идут праздничные мероприятия, посвященные Масленице. На неделе студенты из Нигерии, Индии и Египта устроили блиц-фотосессию в русском стиле, с чаем, блинами и баранками. Девушки завернулись в красивые платки, а парни примерили ушанки.

«Все обучающиеся были в полном восторге от народных костюмов и угощений», – пишет пресс-служба вуза.

Фото: сайт АГМУ 

Барнаул 

Алтайская правда

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