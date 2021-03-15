Горняк22: Воспитательницы пожаловались главе Республики Алтай на давление руководства

Воспитательницы детского сада в Горно-Алтайске записали видеообращение к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину. Они просят разобраться в их проблеме и грозят устроить забастовку.

Сотрудницы жалуются на моральное давление и запугивание со стороны заместителя заведующей. Женщины утверждают, что руководитель «выживает» всех сотрудников, провоцирует уйти с рабочего места, по их словам, из-за неё уволились 14 работниц с большим стажем, а теперь пришли молодые, но им тоже, как говорят женщины, не дают спокойно работать.

Если это обращение не поможет, воспитательницы всех девяти групп намерены устроить забастовку.

Видеообращение было опубликовано в городском сообществе «Новости Горного». В комментариях представители администрации республиканской столицы отписались, что к ним на неделе тоже поступили обращения из этого детского сада. Совместно с прокуратурой мэрия проводит служебную проверку.

Алтайская правда