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Горняк22: Народный календарь. Что категорически нельзя делать 15 марта

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

15 марта в народном календаре — Федот-ветронос. Церковь же чтит память епископа Феодота Киринейского. На Руси святого прозвали Ветроносом, поскольку нередки были сильные ветры.

Народные обычаи и традиции

По поверью, именно в этот день закипают все подземные ключи, потому наступала сильная оттепель. А если вместо оттепели случался мороз, то в народе говорили: «Федот да не тот».

В этот день нельзя сориться и развлекаться. Нужно обязательно посвятить его домашним делам. Также нужно воздерживаться от брани и дурных мыслей.

На Руси в этот день люди шли в огород, чтобы раскидывать снег и убирать сломанные ветки деревьев. Мужчины приступали к подготовке сельскохозяйственного инвентаря.

Женщины занимались делами по дому. Девушки и незамужние женщины во время посевной в огородах сажали овощи, занимались рукоделием и помогали по хозяйству.

В такое время легко подхватить простуду, поскольку дни были ветреными. Поэтому нужно внимательнее относиться к своему здоровью и одеваться по погоде.

Народные приметы

  • Мороз на Ветроноса мог оставить без травы.
  • Погода на Агафона аналогична июльской.
  • Теплый ветер с юга – к теплому лету; северный, снежный – к холодному.
  • Солнечный полдень – к богатому хлебу.
  • Снег на Федота – поздняя трава.
  • Родившегося на Ветроноса поздравляют кашей медовой, тогда он будет верным всегда своим близким.

Алтайская правда

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