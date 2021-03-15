Горняк22: Жители части села Залесово вынуждены топить снег, чтобы добыть воду

Фото Олег БОГДАНОВ

«Караулить» ночью и топить снег. У части жителей села Залесово есть только эти два способа получения воды. «К летним перебоям, в сезон полива, нам не привыкать, но никогда прежде они не случались зимой», – сообщили «АП» люди, живущие на улице Береговой.

Охотники за водой

Едва заканчиваются уроки, школьник Даниил спешит домой помочь маме и бабушке. Чтобы запастись водой, нужно перетаскать в баню не один десяток ведер, набитых снегом. А ночь – время дежурства женщин семьи. Иначе не прожить. В ЛПХ Марины Соколовой 10 коров, включая молодняк, свиноматок, теплицы. К усадьбе подведен водопровод – модернизация обошлась Марине Геннадьевне в 250 тысяч рублей, но вода доходит до подворья лишь в ночные часы тонкой струйкой.

– Первую половину ночи дежурит дочь, вторую беру себе, а там уже и доить пора. То немногое, что удается «поймать», делим на скотный двор, баню и домашние нужды, Сейчас пока еще снег выручает, а что летом будет, ума не приложу, – сетует на такое житье-бытье Марина.

У других жителей улицы Береговой не лучше. Надежда Мокан также «ловит» воду по ночам, когда село, всё перестирав и перемыв, уже спит.

– Сын Сергей у меня вахтовик, дома бывает редко, а мне ведь одной много не надо. От хозяйства давно уже отказалась, огородик небольшой держу, – свидетельствует женщина. – В качестве емкости использую колесо от К-700, но летом на полив его не хватает.

Семья Шариповых приехала в Залесово в 1996 году из Средней Азии, обосновалась на самой высокой части улицы Береговой и нарадоваться тогда не могла, что «на курорт попала». Природа, плодородная земля и воды вдоволь, лучшей в округе. Валерий Шарипов рассказал, что брали ее из водонапорной башни, принадлежавшей некогда расположенной здесь воинской части. Но башня со временем пришла в негодность и рухнула. Рядом пробурили новую скважину, провели ветку водопровода, однако воды этот источник давал мало. Она попросту не поднималась до этой самой возвышенной части улицы. Ситуация обострялась обычно в начале поливного сезона, зимой жили терпимо. Вплоть до начала этого года, когда в январе случилось несколько порывов на старой изношенной сельской сети. Аварии ликвидировали, но краны выдавали только пшик…

«За что платим?»

Валерий Шарипов горько иронизирует – за всё хорошее, мол, надо платить:

– Посмотрите, какая красота вокруг. И вода, пока она была, считалась лучшей в округе, к нам за ней из соседних деревень ездили. Вот здесь у меня сад, яблони, груши. Сын помог поставить две теплицы на усадьбе и насос привез. Он немного выручает, за ночь бак худо-бедно накачиваем, но не хватает. Баня, стирка, дом, да и внуки на каникулы приезжают – воды много нужно. Летом все фляги, все емкости, включая тачку, подставляем под дождь.

Сейчас жители Береговой голову ломают, как дальше жить? Ведь весна уже, вот-вот сезон полива. Многострадальный «высокий» микрорайон улицы Береговой подключен к сельской сети, люди, живущие как в пустыне, исправно платят за коммунальную услугу, не получая ее по факту. И как могут бьются за свои права. Звонят в администрацию района, пишут письма в инстанции и даже на прямую линию с президентом страны Путиным обращались.

Проблем с водоснабжением в Залесово председатель комитета администрации района по ЖКХ, дорожному и газовому хозяйству, транспорту, связи и энергетике Александр Григорьевич Романов не отрицает. Территория сложна, во-первых, своими геологическими особенностями. Близко к поверхности залегают базальтовые материнские породы, особо не забуришься в поисках новых водоносных пластов. И всё же село безводным не назовешь, хотя качество ее – отдельная тема. В нормы СанПиНа оно укладывается по бактериальному составу, но не по химическому. Говоря проще, вода эта скорее техническая, чем питьевая, но и такой не хватает.

Выше нормы

Добрая половина райцентра запитана от трех основных скважин центрального водозабора с достаточным (суммарной емкостью 160 кубометров) запасом ресурса в северо-восточной части, пробуренных в последние годы по программе обеспечения населения качественной питьевой водой. Весной, с началом сезона полива, вводится в строй резерв – консервируемые на зиму водонапорные башни. По расчетам специалистов, на каждого жителя Залесово, а всего в райцентре проживает 7617 человек, приходится почти по 500 литров воды в сутки, что даже выше нормы.

Острый ее дефицит испытывают жители того самого «курорта», возвышенной части улиц Береговой, Партизанской, Больничной. Почему, поймет любой, кто знаком со школьным курсом физики. Для подъема воды нужно повысить давление в сетях, чего не выдерживают изношенные чугунные трубы, проложенные в 60–70-х годах ХХ века. Так, сразу два мощных порыва случилось в селе в первых числах января. Чтобы устранить аварии, промерзшую насквозь землю пришлось долбить гидромолотом. «Спасибо краю, в прошлом году мы получили новый экскаватор», – говорит Романов. Трубы залатали, однако давление к норме не вернулось.

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Анализируя причины, Александр Григорьевич рискнул озвучить версию, требующую подтверждения данными геологоразведки. Есть вероятность, что понизился уровень артезианских вод. Если это так, даже при достаточном количестве скважин и исправно работающих насосах понадобятся дополнительные меры.

В системе водоподачи работают сегодня три станции подкачки. В поисках причин проблемы выяснилось, что насосы потеряли мощность (что косвенно подтверждает озвученную Романовым версию). С Александром Григорьевичем мы говорили как раз в то время, когда в селе меняли технологическое оборудование. Новые насосы поднимут воду. Если этой меры будет недостаточно, запустят резервные и пробурят новые скважины. Включение дополнительных объектов водоснабжения в сельскую сеть требует серьезных технологических решений и не менее серьезных вливаний. Так, чтобы проложить трубу под плотно застроенным административным центром Залесово, понадобится 300-метровый подземный переход горизонтально направленным бурением. А проект диспетчеризации 34 скважин района, включающий обновление насосов всех глубин и установку модемов с выводом в систему GPS-контроля, оценивается в 10 без малого миллионов рублей. Но не реализовав его, не получится полностью и окончательно решить проблемы водоснабжения Залесово.

С начала нового года у залесовцев одной надеждой больше. Помимо продолжения краевых программ – на преференции края, в связи с объединением сельсоветов района в единый муниципальный округ. Самые горячие – у жителей Береговой, привыкших считать свою любимую улицу курортом.

Справка

В Залесовском районе 165,3 км сетей водовода, из них около 80 – в райцентре. Износ составляет 95%. В начале 2021 года все объекты водоснабжения переданы из сельсоветов в МУП «Коммунальщик».

Залесовский район

Алтайская правда