Горняк22: Алтайский губернатор показал точный бросок в кольцо на утренней тренировке

Виктор Томенко на тренировке Фото: gubernator_tomenko/Instagram

Компанию главе региона составили министр спорта Алексей Перфильев и директор спортклуба Виталий Мантлер. Последний лично потренировал Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел утреннюю тренировку по баскетболу в День физкультурника. Видео из зала, где занимается баскетбольный клуб «Барнаул», появилось на странице главы региона в Instagram.

Томенко продемонстрировал точный трехочковый бросок, отправив в корзину четыре мяча подряд. Компанию ему составили министр спорта Алексей Перфильев, его зам Максим Рябцев и директор БК Виталий Мантлер.

«Сегодня прямо с этой импровизированной утренней тренировки поздравляю вас с Днем физкультурника», – обратился к жителям края губернатор.

Он поблагодарил за успешные выступления в этом сезоне баскетболистов и хоккеистов, команду по настольному теннису.

«Будем продолжать делать все для того, чтобы спорт и физическая культура в крае развивались», – пообещал Томенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Ранее «Толк» сообщал о том, что БК «Барнаул» после победы в своей лиге обещают денег на рост.

ТОЛК