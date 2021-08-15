Горняк22: Тела пилота и туристов нашли рядом с обломками Ми-8 на Камчатке
Крушение Фото: Игорь Калмыков/facebook.com
Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника 12 августа при заходе на посадку во время шестичасовой экскурсии по окрестностям
Тела трех человек, в том числе пилота, нашли дне Курильского озера рядом с обломками потерпевшего крушение Ми-8. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что останки командира экипажа уже подняли на поверхность с глубины более 100 метров.
Накануне в воде рядом с утонувшим вертолетом обнаружили тело пассажирки. Поисковая операция продолжается.
12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Борт перевозил 13 туристов, в том числе одного ребенка. Восемь человек выжили – по данным СМИ, среди них двое из трех членов экипажа. Двое пострадавших находятся в реанимации.
По предварительной информации, причиной аварии стал сильный туман, который спровоцировал ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело.