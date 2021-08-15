Горняк22: YouTube-блогер открыл площадку пляжного волейбола в спальном районе Барнаула

Волейбольная площадка Фото: "Алтайский спорт"

Для реализации проекта потребовалось 25 грузовиков песка, а итоговая смета проекта выросла в более чем два раза от первоначальной — до 400 тысяч рублей

Создатель и автор одного из самых популярных YouTube-каналов о волейболе «Titans Volleyball», барнаулец Максим Фролов запустил площадку для пляжного и паркового волейбола в спальном районе города. Об этом сообщает портал «Алтайский спорт».

Со своими единомышленниками он переоборудовал заброшенную хоккейную коробку в квартале 2000. Торжественное открытие объекта состоялось 12 августа.

«Идея проекта «ВолейДвор» – создание и реставрация волейбольных площадок на придомовых территориях Барнаула, где можно играть в волейбол абсолютно бесплатно всем желающим, – рассказал Фролов ресурсу.

Зимой коробку можно будет использовать по прямому назначению – заливать лед.

Ранее стало известно о том, что бийскому стрелковому тиру выделят 8 млн рублей на закупку оружия и оборудования.

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