Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Минздрав Алтайского края прокомментировал претензии сотрудников станции скорой помощи Бийска из-за ковидных выплат.

«Страховые выплаты переболевшим медикам выплачиваются только в том случае, если были какие-то клинические проявления заболевания», – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что страховые выплаты и выплаты за оказание медпомощи пациентам с ноября выплачивает соцстрах. Ранее 25 тыс. рублей водители получали в качестве зарплаты за работу в ковидных бригадах, а сейчас их выплачивают только в том случае, если была транспортировка пациента с ковидом.

Напомним, на станции скорой помощи в Бийске произошел конфликт между сотрудниками и руководством. Одна из претензий касается выплат медикам, переболевших ковидом. У сотрудников какое-то время не брали тесты, и они могли перенести болезнь на ногах. По правилам, установленным федеральным законодательством, выплаты назначаются, только если человек брел больничный по ковиду. Медики написали обращение в региональный Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Алтайская правда