Горняк22: В Алтайском крае не регистрируют случаев COVID-19 у детей в летних лагерях
Летний лагерь Фото: pixabay.com
В рамках профилактики все сотрудники, приступившие к работе в ЛОУ, за три дня до начала смены обязаны пройти тестирование на вирус
В Алтайском крае нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Групповых инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в период работы не зарегистрировано», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, также нет случаев присасывания клещей.
Всего с начала сезона в оздоровительных учреждениях края отдохнуло уже свыше 71,7 тысяч детей, летняя кампания продолжается.
Ранее врач рассказал об опасности коронавируса для детей.