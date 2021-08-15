Горняк22: Детскую площадку Водяновой в Бийске откроют после реконструкции

Детская площадка Фото: "Бийское телевидение"

Здесь заменили старое оборудование на соответствующие ГОСТам элементы. Работы длились более двух месяцев и обошлись городу в 16 млн рублей

В Бийске 20 августа после реконструкции откроют так называемую «площадку Водяновой». Об этом сообщает «Бийское телевидение».

По данным ресурса, все работы на объекте завершены, администрация подписывает акты приёмки работ.

Ранее прокуратура проверила состояние площадки и подтвердила, что она находится в упадке, а городские власти надлежащим образом не обслуживают объект. Тогда эксплуатацию территории запретили.

Парк появился в наукограде в 2009 году благодаря фонду модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Через десять лет мэрия приняла его на свой баланс.

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