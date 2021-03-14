Горняк22: Как алтайский инженер-гидролог добывал воду для жителей Монголии

Фото Евгений НАЛИМОВ

«Ничего не ждать от других и делать свою жизнь интересной». Под таким девизом живет алтайский инженер-гидролог 86-летний Алексей Ерёмин. А теперь он еще и передовой работник сельского хозяйства Монголии. На этой неделе знак отличия нашему земляку лично вручил генконсул соседнего государства. В далекие 1960–1970-е годы Алексей Иванович в буквальном смысле добывал воду для местных жителей.

С горящими глазами

Есть такая поговорка: «Вода путь найдёт». Так вот, она помогла найти себя в жизни и нашему земляку Алексею Ерёмину. Его задорная улыбка, расправленные плечи и горящие глаза помогают поверить в то, что возраст не помеха. Уроженец Новичихинского района в свои 86 лет продолжает радоваться жизни, интересоваться политикой и экономикой, делиться опытом с начинающими инженерами, заниматься спортом. С особым трепетом он вспоминает девять лет, которые были связаны с Монголией.

– В 1964 году меня пригласили туда обследовать особо сложные безводные районы. Побывал на большей части территории этой страны, поработал в разных местах. Летом пропадал в полях, зимой занимался обработкой материалов, – вспоминает Алексей Иванович.

Прошло полвека, но алтайского гидролога до сих пор вспоминают добрым словом пограничники, служившие в Южно-Гобийском аймаке на границе с Китаем. Военные долгое время сидели без воды. Попытки обнаружить ее не давали должного результата немецким и болгарским специалистам. Затем приехал Ерёмин и со второго раза сделал, казалось, невозможное – нашел воду! Пограничники от радости качали нашего ученого на руках.

Жал руку Брежневу

Начинать работать в Монголии было непросто. Другой климат, нравы и обычаи. Кроме того, не было необходимых вещей для того, чтобы трудиться в суровых условиях. Алексей Ерёмин рассказывает:

– В первую командировку отправился в деловом костюме. Спецодежды для меня и коллег не нашлось. В Улан-Баторе встретился с Председателем КГБ СССР Александром Шелепиным. Он приехал обсудить детали маршрута наших подразделений вдоль монголо-китайской границы. В том числе речь зашла о водообеспечении военных.

Пользуясь случаем, Алексей Иванович попросил снабдить формой свою группу. И через восемь дней на складе в Улан-Баторе лежали меховые шапки, куртки, брюки.

– Немцы и болгары просили продать теплую одежду за любые деньги, – улыбается Ерёмин. – И вообще, многие спрашивали, как решился обратиться с просьбой к высокопоставленному чиновнику, в чьи обязанности уж точно не входило думать о работе инженеров-гидрологов. Но мы настолько быстро нашли общий язык с Александром Николаевичем, что стесняться было нечего.

А еще в Улан-Баторе он впервые увидел двоих генсеков ЦК КПСС – Леонида Брежнева и Юрия Андропова. Алексей Иванович, провожая в аэропорту дорогих гостей, стоял в одном ряду с генералами и дипломатами. И оба политика пожали ему руку. По приезде на Алтай друзья и родные в шутку просили обменяться рукопожатием и всё спрашивали о впечатлениях от увиденного.

Трудясь в Монголии, наш земляк наладил дисциплину в коллективе. У него было пять местных помощников. Собеседник продолжает:

– Монгольские товарищи привыкли пить чай в юртах подолгу, мол, работа никуда не убежит. У меня был другой подход. Много строжился, напоминал о большой ответственности. Сроки-то поджимали! По вечерам обязательно их выстраивал, подводил итоги дня, хвалил. За год мы достигли больших успехов в работе. Это позволило значительно увеличить поголовье скота, улучшить экономические показатели в аграрном секторе.

А еще Алексею Ивановичу резало по ушам, когда советских людей называли «давай-давай». Он поясняет:

– Люди делали это не со зла. Просто привыкли, что наши специалисты приезжают и что-то для них обязательно делают. Я же говорил о том, что свои силы вкладывать должны они сами. Так как мы уедем, а местные дальше останутся жить, и им предстоит развивать свои города и села.

Привык к трудностям

Алексей Ерёмин из многодетной семьи. Отца он лишился в 6-летнем возрасте. Многое пришлось взвалить на хрупкие детские плечи.

– По дороге в школу брал с собой мешок. Собирал уголь, для того чтобы истопить печь. Воду таскал, за братьями и сестрами смотрел. Приходилось крутиться. Поэтому с детства привык рассчитывать на собственные силы и ни у кого ничего не просить, – подчеркнул Ерёмин.

Этому научил уже своих детей. С супругой Зинаидой Ивановной герой «АП» прожил душа в душу 58 лет. Два года назад жена умерла.

– Поддержки близкого человека не хватает, но такова жизнь. Зинаида была со со мной в Монголии, одно время работала там председателем женсовета. Берегла семейный очаг, когда летал в длительные командировки в Германию и Чехословакию, – вспоминает Алексей Иванович.

Дочь Лариса живет в Самаре, сын Вадим – в Барнауле. У алтайского инженера двое взрослых внуков: Артур и Игорь, один обосновался в Словении, другой в Москве. С дедом постоянно на связи. Зимние вечера Алексея Ивановича скрашивает кошка Мурка.

Ерёмин каждый день делает зарядку, ходит по 5–6 километров, в выходные лепит пельмени и с удовольствием их ест. Любит читать газеты и журналы, смотреть телевизор. Иногда пишет стихи, бережно хранит их в своей папке, так же, как и фотографии из Монголии. Последний раз он был там в 1973 году и мечтает снова попасть на ту заставу, где им была найдена вода.

Признание

Условия соглашения нашими и монгольскими специалистами методом поиска и освоения подземных вод были выполнены полностью. Жители соседнего государства помнят своих героев. В знак признательности за вклад в развитие сельского хозяйства страны генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд прибыл в Барнаул и вручил нашему земляку почетный знак. Теперь Алексей Ерёмин – передовой работник сельского хозяйства Монголии.

– Мы помним всё добро, которое для нас сделала Россия. Сегодня отношения между нашими странами добрые, мирные. В этом году государства отметят 100-летие со дня установления дипломатических отношений. Верим, что дружеские связи будут процветать, – отметил Чимид Ганболд.

Справка

Алексей Ерёмин родился в 1935 году в селе Долгово Новичихинского района. Окончил Семипалатинский геолого-разведочный техникум, а затем Омский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-гидротехник». Начинал свой трудовой путь буровым мастером геолого-разведочной экспедиции № 15 Хабаровского геологического управления. Затем трудился в Монголии. На Алтае работал в «Алтайводстрое». Почти десять лет был главным инженером «Ремсельбурвода» Минводхоза РСФСР. До выхода на пенсию возглавлял Алтайскую гидролого-мелиоративную партию Минводхоза РСФСР, был председателем совета директоров ОАО «Ремсельбурвод».

Алтайская правда