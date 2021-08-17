Горняк22: «Колхозный блогер» из Алтайского края стал звездой «ТикТока»
Подписчики и лайки – тысячами. Начиная весной видеолетопись своего села в TikTok, Николай Осинников, «колхозный блогер», как теперь его зовут в родном Шелаболихинском районе, не думал – не гадал, что деревенский контент зайдет, отодвинув на задний план тот мусор, что кучами валится ежедневно на наши телефоны.
Крестьянский сын
На мой взгляд, у бума блогерства есть три причины. Первая – желание популярности. Вторая – стремление достичь монетизируемого уровня, чтобы зарабатывать на интернет-площадках. Третья – простота и дешевизна съемочного процесса, не требующего ни профессиональных камер, ни иного оборудования. Есть у тебя смартфон – ты блогер. Но не все так просто у нашего сегодняшнего героя.
Отец Николая Олег Осинников – основатель КФХ «Омутское», про него «АП» писала несколько лет назад. Парень тогда еще студентом АГАУ был. Отучился, вернулся в родное село, работает на земле управляющим
бригадой № 2 хозяйства «Кипринское».
Но с недавних пор его знают не только как профессионала, продолжателя дела отца, но и как известного блогера. Природу и сельчан он снимает давно, а выложить в Сеть свои видео решился лишь прошлой весной. Так в TikTok в череде безбашенных, шоковых роликов и эффектов стали появляться и набирать популярность короткие видеосюжеты из жизни алтайской деревни. Автор и сам не понял, как его затянуло.
5 тысяч подписчиков – не рекорд, конечно. Но все они люди из разных стран, не только россияне, которым интересно увидеть Алтай настоящий, тот, который никогда не выберут туристы – любители лакшери-отдыха. Живое озеро с плеском карасей вместо хлорированных искусственных луж – бассейнов. Чистые девичьи лица без косметики. Мужики – нормальные работяги в робах,
а не в цветных штаниках. Сюжеты эти – как клятва верности селу. С шукшинской болью. Евдокимовским юмором. Золотухинской удалью.
Деревенские картинки
«Семейная ферма. Рвем ягоду с сыном» – разговор с малышом, что глазами в отца. Местный ручеек, журчащий под незатейливую Кадышеву. «Когда трактор с капиталки!» – свеженький «Беларус», на который вывернули головы девчонки. «Сенокос. Держитесь, мужики!» – обыденная работа механизаторов. А за кадром – нужные всем слова: «Берегите друг друга. Народу до хрена – людей мало». Или вот эти: «Нельзя стесняться бедных друзей, пожилых родителей, скромной жизни и простой одежды».
Родня журналистам
Конечно, как любому тиктокеру, Николаю небезразличны лайки и комментарии. Но, по его словам, не из тщеславия, а потому, что понять хочется, какие сюжеты нравятся людям:
– Однозначно сказать сложно, чего хотят подписчики. И самый простой способ узнать – снимать, выкладывать, отслеживать, зашло – не зашло. Многие стремятся к миллионным просмотрам: тогда и реклама включается, и монетизация.
Но мне до этого уровня далеко, потому что специально этим заниматься некогда. Вот приезжаю на работу,
а там сюжеты готовые каждый день. Наши ребята камер не боятся, им даже нравится. Сейчас вот уборка идет и со съемками я чуть притормозил. Хотя интересно с аграриями из других регионов видео перекидываться, знать, у кого какая ситуация. У ставропольцев жара, они раньше всех к жатве приступили. В центре России – дожди. У нас в Сибири все пока в пределах нормы идет.
– Николай, сейчас идут споры, можно ли блогера считать журналистом. Вы как считаете?
– Соцсети – это как телевизор в прежние времена. В смысле их вся страна смотрит. Это же, по сути, полноценные информационные каналы, где обсуждаются значимые для всех проблемы, предлагается их решение. С этой точки зрения – да, блогеры родня журналистам. «Алтайская правда» не расскажет людям о событии спустя десять минут. И телевизоры не покажут. Больше скажу, сейчас уже и подписные аккаунты запаздывают. Блогеры, мне кажется, этому запросу на оперативность отвечают.
– А вас не смущает, что деревня не всегда презентабельна? И техника не у всех блещет свежей краской, и мужики, случается, нетрезвы…
– Не надо стесняться села. Наши люди, увидев старый «Кировец», ностальгируют, иностранцы интересуются. И политики тут никакой нет. Обычные человеческие отношения без границ, когда свободно можно высказать свое отношение к деревенскому быту. Случаются, конечно, в комментариях и насмешки, как, мол, вы там в своей глуши живете. Но сельчане, как никто другой, заслуживают уважения. Уже хотя бы потому, что они кормильцы, их труд очень тяжел. Смеяться над ними никому не позволено.
Шелаболихинский район