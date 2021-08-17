Горняк22: «Колхозный блогер» из Алтайского края стал звездой «ТикТока»

Подписчики и лайки – тысячами. Начиная весной видеолетопись своего села в TikTok, Николай Осинников, «колхозный блогер», как теперь его зовут в родном Шелаболихинском районе, не думал – не гадал, что деревенский контент зайдет, отодвинув на задний план тот мусор, что кучами валится ежедневно на наши телефоны.

Крестьянский сын

На мой взгляд, у бума блогерства есть три причины. Первая – желание популярности. Вторая – стремление достичь монетизируемого уровня, чтобы зарабатывать на интернет-площадках. Третья – простота и дешевизна съемочного процесса, не требующего ни профессиональных камер, ни иного оборудования. Есть у тебя смартфон – ты блогер. Но не все так просто у нашего сегодняшнего героя.

Отец Николая Олег Осинников – основатель КФХ «Омутское», про него «АП» писала несколько лет назад. Парень тогда еще студентом АГАУ был. Отучился, вернулся в родное село, работает на земле управляющим

бригадой № 2 хозяйства «Кипринское».

Но с недавних пор его знают не только как профессионала, продолжателя дела отца, но и как известного блогера. Природу и сельчан он снимает давно, а выложить в Сеть свои видео решился лишь прошлой весной. Так в TikTok в череде безбашенных, шоковых роликов и эффектов стали появляться и набирать популярность короткие видеосюжеты из жизни алтайской деревни. Автор и сам не понял, как его затянуло.

5 тысяч подписчиков – не рекорд, конечно. Но все они люди из разных стран, не только россияне, которым интересно увидеть Алтай настоящий, тот, который никогда не выберут туристы – любители лакшери-отдыха. Живое озеро с плеском карасей вместо хлорированных искусственных луж – бассейнов. Чистые девичьи лица без косметики. Мужики – нормальные работяги в робах,

а не в цветных штаниках. Сюжеты эти – как клятва верности селу. С шукшинской болью. Евдокимовским юмором. Золотухинской удалью.

Деревенские картинки

«Семейная ферма. Рвем ягоду с сыном» – разговор с малышом, что глазами в отца. Местный ручеек, журчащий под незатейливую Кадышеву. «Когда трактор с капиталки!» – свеженький «Беларус», на который вывернули головы девчонки. «Сенокос. Держитесь, мужики!» – обыденная работа механизаторов. А за кадром – нужные всем слова: «Берегите друг друга. Народу до хрена – людей мало». Или вот эти: «Нельзя стесняться бедных друзей, пожилых родителей, скромной жизни и простой одежды».

Родня журналистам

Конечно, как любому тиктокеру, Николаю небезразличны лайки и комментарии. Но, по его словам, не из тщеславия, а потому, что понять хочется, какие сюжеты нравятся людям:

– Однозначно сказать сложно, чего хотят подписчики. И самый простой способ узнать – снимать, выкладывать, отслеживать, зашло – не зашло. Многие стремятся к миллионным просмотрам: тогда и реклама включается, и монетизация.

Но мне до этого уровня далеко, потому что специально этим заниматься некогда. Вот приезжаю на работу,

а там сюжеты готовые каждый день. Наши ребята камер не боятся, им даже нравится. Сейчас вот уборка идет и со съемками я чуть притормозил. Хотя интересно с аграриями из других регионов видео перекидываться, знать, у кого какая ситуация. У ставропольцев жара, они раньше всех к жатве приступили. В центре России – дожди. У нас в Сибири все пока в пределах нормы идет.

– Николай, сейчас идут споры, можно ли блогера считать журналистом. Вы как считаете?

– Соцсети – это как телевизор в прежние времена. В смысле их вся страна смотрит. Это же, по сути, полноценные информационные каналы, где обсуждаются значимые для всех проблемы, предлагается их решение. С этой точки зрения – да, блогеры родня журналистам. «Алтайская правда» не расскажет людям о событии спустя десять минут. И телевизоры не покажут. Больше скажу, сейчас уже и подписные аккаунты запаздывают. Блогеры, мне кажется, этому запросу на оперативность отвечают.

– А вас не смущает, что деревня не всегда презентабельна? И техника не у всех блещет свежей краской, и мужики, случается, нетрезвы…

– Не надо стесняться села. Наши люди, увидев старый «Кировец», ностальгируют, иностранцы интересуются. И политики тут никакой нет. Обычные человеческие отношения без границ, когда свободно можно высказать свое отношение к деревенскому быту. Случаются, конечно, в комментариях и насмешки, как, мол, вы там в своей глуши живете. Но сельчане, как никто другой, заслуживают уважения. Уже хотя бы потому, что они кормильцы, их труд очень тяжел. Смеяться над ними никому не позволено.

Шелаболихинский район

Алтайская правда