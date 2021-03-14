Горняк22: В барнаульском парке «Арлекино» неожиданно отменили Масленицу

Руководство парка «Арлекино» в Барнауле сообщило, что 14 марта не будет проводить празднование Масленицы. Мероприятие неожиданно отменили из-за уведомления администрации Ленинского района.

«Друзья, мы вынуждены вам сообщить, что Масленицу у нас в этом году отменили. Причина – запрет Администрации «на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий», – с сожалением пишут представители парка на его странице в Instagram.

Уведомление пришло 12 марта. Фактически о запрете в нем речь не идёт. Там говорится, что ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий не сняты, и чтобы их организовать, нужно получить разрешение Роспотребнадзора. Однако документ поступил 12 числа и руководство парка, суд по всему, просто не успело получить нужно разрешение.

Ранее, 11 марта, в блоге парка был дан анонс о проведении Масленицы. Организаторы обещали бесплатно катать желающих на колесе обозрения, развернуть ярмарку изделий ручной работы, планировали соорудить рекордное по высоте чучело и устроить конное шоу.

Барнаул

Алтайская правда