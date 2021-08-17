Горняк22: В Барнауле выделят дополнительные средства на ремонт школьного стадиона

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочий выезд в Железнодорожный район города, в ходе которого обсуждались обращения жителей. Также в объезде приняли участие депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской Думы Иван Нифонтов.

Родителей учащихся школы № 37 беспокоило состояние школьного стадиона. После обсуждения этого вопроса было принято решение увеличить финансирование реконструкции объекта до 6,5 млн рублей. Депутат Госдумы предложил предусмотреть дополнительные работы — замену покрытия беговой дорожки на специальное прорезиненное.

Вячеслав Франк заверил, что средства поступят из городского бюджета, и к концу сентября стадион будет реконструирован. Здесь планируется установить спортивные тренажеры, малые архитектурные формы, благоустроить территорию. Также к новому учебному году на входе в школу заменят асфальт. В планах – обновление асфальтовое покрытие вокруг всего учебного заведения, ремонт цокольной части здания, замена окон.

По информации пресс-службы городской мэрии, в текущем году на ремонт 235 муниципальных образовательных организаций городским бюджетом выделено почти 130 млн рублей. 23,9 млн рублей направлено на модернизацию 10 спортивных школьных объектов, 13,5 млн рублей — на благоустройство 11 прилегающих территорий.

Барнаул

Алтайская правда