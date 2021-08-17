Горняк22: Количество электросамокатов в Алтайском крае растет

В Алтайском крае количество продаж электросамокатов в 2021 году увеличилось на 117% по отношению к прошлому году.

Спрос на спортивные товары в целом вырос почти вдвое за год по всей России, сообщает ТАСС. Одним из самых популярных спортивных товаров стал электросамокат.

Среди других регионов, где также набирают популярность электросамокаты: Ульяновская область (158% рост), Чувашия (134% рост), Бурятия (124% роста). Алтайский край занял четвертое место в этом рейтинге.

Также помимо этого увеличились продажи других механических транспортных средств – электровелосипедов, роликов и скейтбордов.

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Алтайская правда