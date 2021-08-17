Горняк22: Восстановлен и освящен бийский музей истории Алтайской духовной миссии

Ежегодно бийский музей истории Алтайской духовной миссии проводит до 700 экскурсий, его посещает свыше 35 тысяч паломников с разных концов нашей страны. Начиная с 2008 года в Доме архиереев, где расположены экспозиции, не прекращались реставрационные работы. И вот на днях прошло знаковое событие для города, края, да и России в целом, – после окончания внутреннего ремонта музей освятил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Вначале прошла служба во внутридомовом храме Дома архиереев, а затем уже состоялось освящение большого зала.

– Архиерейскому дому 132 года, это старейшее церковное здание, сохранившееся в Бийской епархии, – рассказывает директор музея Павел Коваленко. – В 2002 году Министерство обороны передало его Русской православной церкви. С тех пор и шли ремонтно-реставрационные работы.

Поначалу пришлось много сил и средств вложить в кровлю, межэтажные перекрытия, которые за много лет владения объектом военными пришли практически в негодность. Затем возникли финансовые сложности и работы затормозились, однако два года назад произошли большие изменения. В музей обратилась верующая бийчанка, директор одного из городских предприятий Галина Комогорова: «Ребята, я вам помогу, больно видеть, как погибает историческое здание».

Галина Комогорова с большим энтузиазмом включилась в работу. Мастера-строители постарались по архивным фотографиям и документам воссоздать дореволюционную обстановку, атмосферу, интерьер, который был в этом доме, благодаря чему сегодня музей просто не узнать.

– Да, история Бийской епархии не очень большая, но достаточно сложная. Надеюсь, что мы теперь вышли на прямой, открытый каждой душе человеческой путь, – отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. – И я поздравляю всех с освящением подворья, с этим значительным днем в нашей духовной жизни. С тем, что произошло возрождение еще одной святыни, красивого и очень благодатного места в Бийске.

Митрополит наградил всех активных участников ремонтно-реставрационных работ наградами РПЦ различной степени и подарил музею икону.

В свою очередь епископ Бийский и Белокурихинский Серафим, в чье ведение входит подворье, поблагодарил митрополита и вручил ему, а также Галине Комогоровой и Павлу Коваленко настенные фотографии с видом на старинное Архиерейское подворье позапрошлого века.

В стороне не остались и представители местных властей. Первый заместитель главы г. Бийска Ирина Ломоносова отметила, что традиции меценатства сохраняются и реализуются в лучших городских проектах. Кстати, в Бийске купцами построено немало исторических объектов для общественных нужд, например здание драматического театра.

Здание отремонтировано на совесть, да и сотрудники постарались, наполнив каждый зал интересными экспозициями, рассказывающими о славной, но трудной истории Алтайской духовной миссии.

Вспоминается, что начинался этот музей с небольшой комнаты на территории храма Дмитрия Ростовского, а сегодня его старинные ценные экспонаты исчисляются уже тысячами.

Справка

В 1883 г. с учреждением викариатства в Томской епархии и возведением начальника миссии архимандрита Владимира в сан епископа Бийского, викария Томской епархии, город Бийск в делах епархиального управления получил особое значение. Сюда начальник миссии перенес свою резиденцию из с. Улалы. С этого момента оно стало центром православной жизни Алтая.

Благословение о создании в Бийске музея было преподано 7 декабря 2005 года преосвященнейшим Максимом, епископом Барнаульским и Алтайским.

После благословения на создание музея с 2006 года в дар будущему музею начали поступать иконы, картины православной тематики, портреты выдающихся алтайских миссионеров и начальников Алтайской духовной миссии, предметы культуры и быта ХIХ – начала ХХ в. жителей Бийска и Алтайского края, старопечатные церковные книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что необычного можно увидеть в барнаульском музее советского быта

Новости Бийска

Алтайская правда