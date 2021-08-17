ГОРНЯК22 18.08.2021
Общество

Горняк22: Восстановлен и освящен бийский музей истории Алтайской духовной миссии

Горняк22
21 час Ago

ГОРНЯК22 18.08.2021 ГОРНЯК22 18.08.2021ГОРНЯК22 18.08.2021

Ежегодно бийский музей истории Алтайской духовной миссии проводит до 700 экскурсий, его посещает свыше 35 тысяч паломников с разных концов нашей страны. Начиная с 2008 года в Доме архиереев, где расположены экспозиции, не прекращались реставрационные работы. И вот на днях прошло знаковое событие для города, края, да и России в целом, – после окончания внутреннего ремонта музей освятил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Вначале прошла служба во внутридомовом храме Дома архиереев, а затем уже состоялось освящение большого зала.

– Архиерейскому дому 132 года, это старейшее церковное здание, сохранившееся в Бийской епархии, – рассказывает директор музея Павел Коваленко. – В 2002 году Министерство обороны передало его Русской православной церкви. С тех пор и шли ремонтно-реставрационные работы.

Поначалу пришлось много сил и средств вложить в кровлю, межэтажные перекрытия, которые за много лет владения объектом военными пришли практически в негодность. Затем возникли финансовые сложности и работы затормозились, однако два года назад произошли большие изменения. В музей обратилась верующая бийчанка, директор одного из городских предприятий Галина Комогорова: «Ребята, я вам помогу, больно видеть, как погибает историческое здание».

Галина Комогорова с большим энтузиазмом включилась в работу. Мастера-строители постарались по архивным фотографиям и документам воссоздать дореволюционную обстановку, атмосферу, интерьер, который был в этом доме,  благодаря чему сегодня музей просто не узнать. 

– Да, история Бийской епархии не очень большая, но достаточно сложная. Надеюсь, что мы теперь вышли на прямой, открытый каждой душе человеческой путь, – отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. – И я поздравляю всех с освящением подворья, с этим значительным днем в нашей духовной жизни. С тем, что произошло возрождение еще одной святыни, красивого и очень благодатного места в Бийске.

Митрополит наградил всех активных участников ремонтно-реставрационных работ наградами РПЦ различной степени и подарил музею икону.

В свою очередь епископ Бийский и Белокурихинский Серафим, в чье ведение входит подворье, поблагодарил митрополита и вручил ему, а также Галине Комогоровой и Павлу Коваленко настенные фотографии с видом на старинное Архиерейское подворье позапрошлого века.

В стороне не остались и представители местных властей. Первый заместитель главы г. Бийска Ирина Ломоносова отметила, что  традиции меценатства сохраняются и реализуются в лучших городских проектах. Кстати, в Бийске купцами построено немало исторических объектов для общественных нужд, например здание драматического театра.

Здание отремонтировано на совесть, да и сотрудники постарались, наполнив каждый зал интересными экспозициями, рассказывающими о славной, но трудной истории Алтайской духовной миссии.

Вспоминается, что начинался этот музей с небольшой комнаты на территории храма Дмитрия Ростовского, а сегодня его старинные ценные экспонаты исчисляются уже тысячами. 

Справка

В 1883 г. с учреждением викариатства в Томской епархии и возведением начальника миссии архимандрита Владимира в сан епископа Бийского, викария Томской епархии, город Бийск в делах епархиального управления получил особое значение. Сюда начальник миссии перенес свою резиденцию из с. Улалы. С этого момента оно стало центром православной жизни Алтая.

Благословение о создании в Бийске музея было преподано 7 декабря 2005 года преосвященнейшим Максимом, епископом Барнаульским и Алтайским.
После благословения на создание музея с 2006 года в дар будущему музею начали поступать иконы, картины православной тематики, портреты выдающихся алтайских миссионеров и начальников Алтайской духовной миссии, предметы культуры и быта ХIХ – начала ХХ в. жителей Бийска и Алтайского края, старопечатные церковные книги.

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Новости Бийска 

Алтайская правда

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