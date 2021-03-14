Горняк22: Администрация заявила, что не запрещала Масленицу в парке «Арлекино»

Новость об отмене Масленицы в парке «Арлекино» в Барнауле вызвала некоторое недоумение и расстроила горожан. Вскоре ситуацию прокомментировала администрация Ленинского района.

Оказывается, она не имеет полномочий в части запрета либо ограничений проведения мероприятий юридическими лицами на территории района.

«Письмо, направленное руководству парка развлечений и отдыха «Арлекино», носило разъяснительный характер с целью уведомления о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период ограничительных мероприятий и согласования проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с Управлением Федеральной службы защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю», – говорится в комментарии.

Также в администрации добавили, что направили документ на следующий день после размещения афиши о масленице в социальных сетях. Напомним, афиша появилась в Инстаграме 11 марта, документ представители парка опубликовали в соцсети 12-го, в пятницу. Получилось, что руководство «Арлекино» не имело возможности согласовать праздник с надзорным ведомством, которое не работает по субботам.

Фото: instagram.com/p/CMUKH9RjbP3

Барнаул

Алтайская правда