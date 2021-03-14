Горняк22: Прощеное воскресенье: что это за праздник и зачем просить прощения

15 марта в православной церкви начинается Великий Пост. Предваряет его так называемое прощеное воскресенье. В этот день верующие (причем, как миряне, так и монахи, и священники) просят друг у друга прощения.

Этот обычай зародился в среде египетского монашества практически на самой заре христианства. На время Великого поста монахи расходились в пустыне, где проводили время в одиночестве, молясь и размышляя о Боге. Однако вернуться удавалось не всем – некоторые погибали от когтей и клыков диких зверей или от рук разбойников, некоторые – от голода и жажды. Поэтому перед тем, как разойтись, монахи прощались друг с другом словно перед смертью. Впоследствии обычай распространился по всей православной церкви.

Данная практика восходит также к словам Христа: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

Согласно православному учению, необходимое условие спасения – искреннее покаяние. Если же мы обидели кого-то, то в момент раскаяния нас естественным образом посетит желание попросить у него прощения.

В прощеное воскресенье вечером в православных храмах совершается особый чин прощения, во время которого прихожане и клир просят прощения друг у друга.

Как просить прощения? Как правило, просят друг у друга прощения со словами: «Простите меня, если я в чем-то виноват перед вами». И тот человек, к которому обращаются, должен простить обиду. Традиционно в ответ говорят: «Прощаю. И ты меня прости за все». Потом нужно поцеловаться и обняться.

Алтайская правда