Горняк22: В правительстве Алтайского края обсудили развитие аэропортового комплекса Барнаула.

Фото Олег БОГДАНОВ

Накануне состоялось заседание правительства Алтайского края, которое провел губернатор региона Виктор Томенко. На нем обсудили дальнейшее развитие аэропортового комплекса Барнаула.

В феврале также на заседании правительства было решено поддержать инвестиционное предложение компании «Новапорт Холдинг», которая является совладельцем авиапредприятия «Алтай», по созданию нового аэровокзального комплекса. Для этого компания приобретает дополнительные акции предприятия, выпущенные путем проведения эмиссии. При этом регион оставляет за собой блокирующий пакет акций.

За прошедший период времени уже разработаны проекты инвестиционного и акционерного соглашений, договор купли-продажи. В ФАС получено положительное решение по предстоящей сделке, пишет пресс-служба губернатора края.

До ноября планируется провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай». В свою очередь «Новапорт Холдинг» готов предоставить займы для выполнения проектно-изыскательских работ строительства. Разработка проектной документации и ее согласование должны завершиться к 2023 году.

Также стороны обсудили возможную реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации, а также расширение магистральной инфраструктуры на период 2025–2030 годов.

Алтайская правда