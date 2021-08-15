Горняк22: ФАС проверяет крупные торговые сети из-за жалоб на высокие цены

Федеральная антимонопольная служба начала проверять крупнейшие торговые сети на предмет сговора. Это связано с неоднократными обращениями граждан, которые жаловались на рост цен.

Как сообщили в ведомстве накануне, внеплановые выездные проверки проходят в магазинах четырех крупных торговых сетей. В ФАС уточняют, что они начались после жалоб граждан о росте цен.

В случае обнаружения антиконкурентного сговора компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки, пишут «Известия». Отмечается, что оборот проверяемых компаний по итогам прошлого года превышает 4 трлн рублей.

Алтайская правда